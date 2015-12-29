ورودآمریکابه بازارپتروشیمی ایران/سقوط جایگاه پتروشیمی ایران درچین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شریفی نیک نفس در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی در ایران گفت: در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی ایران به ویژه در دوران پساتحریم با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی صنعت پتروشیمی، لوکوموتیو توسعه صادرات غیرنفتی کشور است، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشی که انجمن پتروشیمی و پتروشیمی آمریکا منتشر کرده، متوسط رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۳.۶ درصد بود که این نرخ در آمریکای شمالی با توجه به ظهور پدیده شیل گس به مرز دو درصد رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه کشورهای منطقه خاورمیانه همچون عربستان، عمان و امارات متحده عربی به منظور طراحی و ساخت واحدهای جدید تولید اتیلن، اظهار داشت: هم اکنون ۲۲ درصد از اتیلن جهان در خاورمیانه تولید می شود که با وجود کمبود خوراک گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه تا سال ۲۰۱۶ میلادی طرح‌های جدید اتیلن در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به افزایش ۳۳۰ درصدی فرآورش و پالایش گاز طبیعی در منطقه آمریکای شمالی و به ویژه کشور آمریکا، تاکید کرد: آمریکایی‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در طرح های شیل گس سرمایه گذاری کرده اند و طرح‌های صادرات گاز اتان آمریکا به کشورهای آسیای همچون هند و سایر کشورهای اروپایی در حال عملیاتی شدن است.

شریفی از شیل گس آمریکا به عنوان مهمترین تهدید برای صادر کنندگان محصولات پتروشیمی در جهان نام برد و افزود: آمریکا با توسعه کانال پاناما قصد دارد اتان تولیدی خود در خلیج مکزیک را به کشورهای آسیای همچون کره جنوبی صادر کند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری سنگین آمریکایی‌ها برای کاهش هزینه حمل و نقل اتان از آمریکا به آسیا، تاکید کرد: در صورت توسعه کانال پاناما مدت زمان انتقال اتان از خلیج مکزیک به شرق آسیا از ۴۶ روز به حدود۲۶ روز کاهش می یابد که این یک خطر جدی برای توسعه صنایع پتروشیمی در آسیا و منطقه خاورمیانه است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به برنامه چین برای ساخت پایانه‌ای جدید واردات ال ان جی تبین کرد: چین قصد دارد ظرفیت واردات ال ان جی خود را به ۸۰ میلیون تن افزایش دهد و همزمان هند هم تا سال ۲۰۱۸ میلادی با ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید قصد دارد ۵۳ میلیون تن ال ان جی وارد کند.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های مالزی و اندونزی برای ساخت واحدهای جدید پتروپالایشگاهی گفت: مالزی سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد دلاری و اندونزی سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای ساخت واحدهای پتروپالایشگاهی را در دستور کار قرار داده اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه چین برای ساخت ۶۵ واحد جدید تبدیل متانول به پروپیلن تصریح کرد: ایران باید بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی خود را متنوع کند و صرفا نباید کل محصولات پتروشمی کشور صرفا به هند و چین صادر شود.

شریفی در ادامه با انتقاد از اعمال خصوصی سازی ناکارآمد در صنایع پتروشیمی ایران اظهار داشت: در چند سال قبل و تا پیش از انجام خصوصی سازی های جدید، ایران بزرگترین صادرکننده محصولات پلیمری و پتروشیمی به چین، ترکیه و کشورهای اروپایی بود اما هم اکنون رتبه ایران در صادرات محصولات پلی اتیلن به کشور چین تا جایگاه پانزدهم تنزل پیدا کرده است.

وی با اشاره به ورود گسترده دلالان به بازار پتروشیمی ایران و حتی صادرات محصولات پتروشیمی ایران با نام سایر شرکت‌های و کشورهای بین‌المللی تبیین کرد: کاهش قیمت عرضه انرژی، ایجاد منابع جدید تامین خوراک و متنوع سازی بازارهای هدف، صادرات پتروشیمی باید به عنوان سه راهکار توسعه صنعت پتروشیمی و برون رفت از شرایط موجود در دستور کار قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با اعلام اینکه از هم اکنون یک از هم پاشیدگی در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد، تاکید کرد: باید کل محصولات پتروشیمی ایران تحت عنوان یک برند به بازار جهانی صادر شود و در حالی که رقبای منطقه‌ای با یکدیگر متحد شده اند اما در صنایع پتروشیمی ایران یک تفرق ایجاد شده است.

وی با اشاره به راه افتادن جنگ قیمتی بین شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: در حالی صادرات محصولات پتروشیمی عربستان به ترکیه بدون تعرفه انجام می شود اما به دلیل همین جنگ قیمتی، ترکیه برای واردات برخی محصولات پتروشیمی ایرانی، تعرفه ۷ درصدی تعیین کرده است.