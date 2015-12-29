نصرالله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز نهم دی‌ماه متعلق به هیچ جناح و هیچ گروهی و هیچ حزبی نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران بوده و روز میثاق امت با ولایت و روز بصیرت ملت ایران اسلامی است.

وی با دعوت از مردم ایران اسلامی برای حضور و مشارکت در مراسمات نهم دی‌ماه در استان بوشهر اظهار داشت: مراسم نهم‌ دیماه در شهر بوشهر از ساعت ۱۰ صبح روز نهم دی‌ماه در مصلی جمعه بوشهر با سخنرانی محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در برازجان نیز این مراسم ساعت ۹ صبح در میدان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت نهم‌دیماه بعد از نماز مغرب و عشای امشب در مصلی جمعه دیر با سخنرانی حجت‌الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس برگزار می‌شود.

شفیعی بیان کرد: روز نهم دی‌ماه ساعت ۳ بعد از ظهر مراسمی در سالن فرهنگسرای شهرک توحید جم با سخنرانی حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده مجلس برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسمی نیز روز ۹ دی‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مصلی جمعه شهر خورموج با سخنرانی دکتر رجبی دوانی استاد دانشگاه و تاریخ‌نگار برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: در شهر دیلم نیز مراسم روز هشتم دی‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم این شهر با سخنرانی حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه برازجان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهر گناوه نیز این مراسم ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح نهم دی‌ماه در مصلی جمعه شهر با سخنرانی حجت‌الاسلام حسین دشتی نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) بوشهر برگزار می‌شود.

شفیعی با اشاره به اینکه در شهر اهرم نیز این مراسم ساعت ۹ صبح در مصلی جمعه شهر با سخنرانی سرهنگ غضنفری معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه برگزار می‌شود، اضافه کرد: در کنگان نیز مراسم ساعت ۱۰ صبح روز نهم دی‌ماه در مصلی جمعه با سخنرانی حجت‌الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در عسلویه نیز مراسم از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه هشتم دیماه در حسینیه فاطمه زهرا عسلویه با سخنرانی سرهنگ غضنفری معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: در شهر آب‌پخش نیز مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء روز نهم دی‌ماه در مسجد امام حسین(ع) با سخنرانی محمد رضایی معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) بوشهر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در مسجد جامع بردخون نیز مراسم مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء روز نهم دی‌ماه با سخنرانی سرهنگ غضنفری معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه برگزار می‌شود.

شفیعی گفت: در وحدتیه این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء روز نهم دی ماه در حسینیه سیدالشهدا با سخنرانی عبدالله فاتحی مسئول دفتر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم نهم دی‌ماه در مصلی جمعه چغادک با سخنرانی صفار هرندی در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز نهم دی ماه، اظهار کرد: در جزیره خارگ نیز مراسم ساعت ۹ صبح در حسینیه عاشقان ثارالله با سخنرانی حمیدرضا ترقی معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: در شهر عالی‌شهر نیز مراسم نهم دی‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء هشتم دی‌ماه در مصلی جمعه و با سخنرانی عبدالرحیم افروغ استاد دانشگاه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهر دالکی این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء هشتم دی‌ماه در مسجد امام(ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس برگزار می‌شود.

شفیعی با بیان اینکه در شهر کاکی مراسم ساعت ۹ صبح با سخنرانی سرهنگ انبارکی معاون سپاه استان برگزار می‌شود، گفت: در شهر دلوار نیز مراسم ساعت هشت صبح روز ۱۰ دی‌ماه در سالن شهید رئیسعلی دلواری با سخنرانی سرهنگ خرمدل جانشین سپاه امام صادق(ع) استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در شهر سیراف نیز مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء ۹ دی‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام قاسمی معاون تربیت سپاه شهرستان کنگان در مسجد امام حسن مجتبی برگزار می‌شود.