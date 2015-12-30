به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نهم دی‌ماه شهر بوشهر بار دیگر صحنه حضور باشکوه و پرشور مردم همیشه در صحنه بود که پیوند ناگسستنی خود با ولایت و نظام و انقلاب را به جهانیان ثابت کردند.

مردم ولایتمدار استان بوشهر همچون گذشته و بلکه پرشور تر از همیشه به میدان آمدند تا دستی که قصد تعرض به این آب و خاک مقدس را دارد بشکنند و نشان دهند که همیشه برای حمایت از انقلاب اسلامی در صحنه هستند.

این مراسم که در مصلی جمعه بوشهر در حال برگزاری است، به گونه‌ای با استقبال مردم مواجه شده است که ظرفیت مصلی پر شده است و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور دارند.

مردم بوشهر در این مراسم شعارهایی همچون «وای اگر خامنه‌ای حكم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند كه جوابم دهد»، «لبیك یا محمد، جانم فدای احمد»، «خامنه‌ای خمینی دیگر است» و «حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی» بار دیگر پیوند خود با ولایت را اعلام کردند.

از دیگر شعارهای مردم بوشهر در این مراسم می‌توان به «مرگ بر منافق فتنه‌گر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» اشاره کرد.

مردم با سردادن شعارهایی چون «سازش ما با آمریكا محال است»، «ما همه عمار توایم خامنه‌ای گوش به فرمان توایم خامنه‌ای»، «بر دهن مخالف ولایت با مشت محكم می‌زند این ملت»، «این همه لشكر آمده به عشق رهبر آمده»، «خواص بی‌بصیرت مایه ننگ ملت» و «خواص بی‌بصیرت خجالت خجالت» فتنه را محکوم کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم ویژه حماسه نهم دی‌ماه در نقاط مختلف استان بوشهر با حضورگسترده و پرشور مردم برگزار می‌شود.

نصرالله شفیعی با اشاره به حضور باشکوه مردم بوشهر در مراسم امروز، بیان کرد: مردم استان بوشهر همیشه در صحنه حضور دارند و هیچ‌گاه این صحنه را خالی نمی‌کنند.

وی حماسه نهم دیماه را نشانه بصیرت و بیداری ملت ایران دانست و ادامه داد: دشمن در فتنه ۸۸ در تلاش برای نابودی نظام و انقلاب اسلامی بود که حماسه ملت در نهم دیماه این دسیسه‌ها را نابود کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: از جمله برنامه‌های بزرگداشت حماسه نهم دیماه می‌توان به همایش و نشست های بصیرتی، برپایی شب شعر، نمایشگاه، پخش فیلم، کلیپ و تیزر اشاره کرد.

سخنران مراسم روز نهم دیماه در بوشهر صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مراسمات نهم دی‌ماه در نقاط مختلف استان بوشهر یا برگزار شده است و یا اینکه بعد از ظهر امروز و یا امشب برگزار می‌شوند.