فتنه جدید دشمن نفوذ در جریان های انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عموزاده شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در مهدیه شهرستان قوچان بیان کرد: نفوذ در فضای انتخاباتی و مطرح کردن نظارت بر رهبری و شورایی شدن آن فتنه جدید دشمن است.

وی با اشاره به فتنه سال ۸۸ اظهار داشت: دشمن ابتدا درفتنه سال ۸۸ عمق استراتژیک بسیج، سپاه و شورای نگهبان را و سپس با یک طراحی منسجم ولایت فقیه را مورد هجمه و هدف قرار داد.

وی با اشاره به یک موضوع مهم در فتنه سال ۸۸ افزود: در این فتنه تمامی سرمایه نظام اسلامی مورد تهاجم قرار گرفته بود چنانچه که حتی سعی شده بود که از افراد انقلابی نیز برای رویارویی با نظام استفاده شود.

عموزاده با انتقاد از سکوت نخبگان و خواص در مواجهه با فتنه ۸۸ گفت: برخی از خواص و نخبگان ما سیاست سکوت را در پیش گرفتند و بعد از شش ماه موضع خود را اعلام کردند.

معاون سیاسی فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مردم در روز نه دی ماه با حضور و بیعت با امام خود مواضع خود را ازسران فتنه جدا کردند.

عموزاده یاد آور شد: ۹دی برگرفته از این موضوع است که مردم از این امتحان موفق عبور کردند و خصوصیات خود را اثبات کردند.

وی با بیان اینکه نفوذ و فتنه تنها منحصر به سال های گذشته نیست ادامه داد: در طول سال های مختلف دشمن با ارائه و طرح های خود در زمینه اقتصادی، جنگ سخت و نرم برای براندازی این نظام تلاش کرد ولی موفق نشد.

عموزاده با اشاره به تحرکات نفوذ در جامعه ومنطقه عنوان کرد: دشمن در فضای خارجی کشور هم با ارائه مدل های سعودی، طالبان و ترکیه ای سعی بر معرفی یک جامعه ای برتر از جامعه اسلامی ایران داشته است.

وی افزود: آنها که نتوانستند در برابر جامعه اسلامی ایران که برگرفته از گفتمان اسلامی است قد علم کنند حالا سعی دارند با معرفی فرقه داعش اسلام هراسی به راه بیندازند.

وی افزود: باید آگاه بود دشمن در حال حاضر با جداکردن واژه جمهوری از اسلامی سعی بر پیاده سازی یک برنامه جدید دارد.

عموزاده با اشاره به فتنه های پیش رو تاکید کرد: دشمن سعی خواهد کرد در فضای انتخاباتی با مطرح کردن نظارت بر رهبری و شورایی شدن توسط جریان های انتخاباتی نفوذ کند.