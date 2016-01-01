به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به دستور مهم رئیس‌جمهور مبنی بر ادامه سریع و جدی برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح، که در پی سیاست‌های خصمانه آمریکا صادر شد، تاکید کرد که توسعه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

سردار دهقان با تاکید بر اینکه «توسعه توان موشکی را در چارچوب سیاست‌های دفاعی کشور با قدرت ادامه خواهیم داد»، خاطرنشان کرد: توان دفاعی ایران ضامن ثبات و امنیت منطقه است.

وی با اشاره به اینکه «توان موشکی و دفاعی ایران قابل مذاکره نیست»، افزود: ملت و نیروهای مسلح بر اساس اراده و تصمیم خود بدون توجه به اظهارات یا اقدامات دیگران، تقویت اقتدار دفاعی خود را با بکارگیری تمام امکانات و منابع بومی به پیش خواهد برد.

وزیر دفاع ادامه داد: توان موشکی ایران هیچگاه به عنوان موضوع مذاکره با طرف آمریکایی نبوده و نخواهد بود و هیچ توقفی در برنامه طراحی و تولید موشک‌های بالستیک دفاعی بوجود نیامده است.

دهقان با اشاره به دستور اخیر روحانی، خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات خصمانه اخیر آمریکا و تاکید ریاست محترم جمهوری، بر سرعت و گستردگی توان موشکی خود خواهیم افزود.

وی با تاکید بر اینکه «صنایع دفاعی کشور از توان فنی، انسانی و سازمانی قدرتمند برخوردار است»، افزود: متناسب با هر تهدیدی، تجهیزات و اقلام دفاعی را طراحی و تولید می‌کنیم و در اختیار نیروهای مسلح قدرتمندمان قرار می‌دهیم.