تحقیقات اولیه از ۱۸۳ نامزد حضور در انتخابات مجلس انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعالیشوندی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت نامزدهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون در حال انجام تمامی مراحل هستیم و تاکنون مراحل اولیه تحقیقات و گفتگو با ۱۸۳ نفر از نامزدهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیراز انجام شده است.

وی تاکید کرد: در این راستا هیچگونه کم کاری انجام نشده زیرا باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که تمامی افراد از قانون بهره مند شوند.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه انجام تحقیقات محلی از نامزدهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، گفت: یکسری افراد در شهر شناخته شده و یا در حال حاضر نماینده شیراز هستند که برای این افراد تحقیقات محلی لازم نیست اما تائید مراجع چهارگانه لازم است.

عالیشوندی ادامه داد: فرمانداری در این مرحله بحث تائید یا رد صلاحیت را دارد به همین دلیل باید برای تمامی کاندیداهای حضور در انتخابات طبق قانون رفتار شود تا حقی از کسی کم نشود.

وی یادآور شد: طبق قانون تا پایان وقت اداری روز ۱۴ دی ماه وضعیت تائید یا رد صلاحیت افراد را اعلام خواهیم کرد.

فرماندار شیراز با اشاره به وضعیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در حال حاضر سیع می کنیم تذکرات ارشادی داشته باشیم همانگونه که به دو روزنامه نیز تذکر دادیم به کاندیداها نیز تذکرات لازم داده شده است.

عالیشوندی تصریح کرد: کمیته حقوقی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در فرمانداری شیراز راه اندازی شده و دستگاه قضایی استان نیز دو شعبه کیفری و حقوقی رسیدگی به تخلفات ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: ۲۸۴ نفر برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شیراز نام نویسی کرده اند که قانون برای تمامی آنها یکسان اجرایی می شود.

فرماندار شیراز با بیان اینکه شفاف سازی در رد صلاحیت ها نیز وجود خواهد داشت، گفت: مواردیکه موجب رد صلاحیت افراد می شود در قانون مشخص است و به طور حتم هرکسی که رد صلاحیت شد متناسب با مواد قانونی بوده و اعلام خواهد گردید.