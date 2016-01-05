همه گروه های اصولگرا باید هزینه همگرایی را بپردازند

کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش های انجام شده برای دستیابی به وحدت در جریان اصولگرایی گفت: جمع بندی تجربیات یک ساله جریان اصولگرایی در اتاق های گفتگو این بوده که اصولگرایان تجربه انتخابات سال ۹۲ را تکرار نکنند.

وی افزود: هر فرد یا گروه و یا جریانی در دل اصولگرایی باید هزینه همگرایی را بپردازد تا زمینه دستیابی به وحدت فراهم شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به برگزاری نخستین همایش وحدت اصولگرایان در هفته گذشته ادامه داد: تمام کسانی که برای برگزاری همایش وحدت اصولگرایی دور هم جمع شدند اعتقاد مشترکشان پرهیز از تکرار تجربه ناموفق انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود.

انبارلویی گفت: برخی هم که نیامده بودند این تفکر را بایکوت نکرده بلکه برای غیبت شان دلایلی از جمله سخنرانی در شهرهای دیگر داشتند.

وی گفت: تلاشی که توسط آیت الله موحدی و احزاب اصولگرایی برای رسیدن به وحدت و همگرایی صورت گرفته است شاید در تمام طول حیات جریان اصولگرا بی سابقه بوده باشد گفتگو ها به نتیجه رسیده و در حال حرکت به سمت دستیابی به لیست مشترک و صدای واحد از دل اصولگرایی هستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره سازوکار رسیدن به وحدت خاطرنشان کرد: سازوکار رسیدن به وحدت این است که هیچ یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی جریان اصولگرایان از دایره همگرایی بیرون نباشد که البته تا امروز این توفیق فراهم شده که همه گروه ها در یک خیمه جمع شوند.

انبارلویی یادآور شد: کمیته هایی برای سازوکار حقوقی رسیدن به وحدت طراحی شده که با جدیت فراوان کار را پیش می برند.