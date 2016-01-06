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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۳۹

در حرکتی انقلابی انجام می‌شود؛

تظاهرات اعتراض آمیز مردم استان کرمانشاه در محکومیت جنایات آل سعود

تظاهرات اعتراض آمیز مردم استان کرمانشاه در محکومیت جنایات آل سعود

کرمانشاه- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: دراعتراض به اقدامات وقیحانه آل سعود دربه شهادت رساندن عالم وارسته شیخ باقرالنمر تظاهرات مردمی دراستان کرمانشاه برگزار می‌شود.

عباس سروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم نمودن اقدامات جنایتکارانه آل سعود اظهار داشت: به یاری خداوند متعال بعد از نماز جمعه این هفته همزمان در سراسر استان کرمانشاه تظاهرات مردم قهرمان و انقلابی استان علیه جنایات آل سعود برگزار خواهد شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: تظاهرات اعتراضی مردم استان کرمانشاه در به شهادت رساندن آیت الله شیخ باقر النمر بعد از نماز جمعه تدارک دیده شده و ملت غیور و انقلابی استان مراتب اعتراض خود را به این حرکت وقیحانه و ددمنشانه آل سعود اعلام خواهند کرد.

سروری با دعوت از عموم مردم ولایتمدار و انقلابی استان کرمانشاه برای حضور باشکوه در این حرکت انقلابی گفت: در تمام پایگاه‌های نماز جمعه استان بعد از  اقامه نماز جمعه این هفته تظاهرات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در شهر کرمانشاه نیز از مسجد جامع تا میدان آزادی تظاهرات برگزار و حرکت بزرگ انقلابی و اعتراض آمیز نسبت به  اقدام آل سعود انجام خواهد شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: بیانیه محکومیت شهادت آیت الله شهید باقر النمر در مراسم روز جمعه ۱۸ دی ماه قرائت و سخنران ویژه‌ای نیز برای مراسم حضور خواهد یافت.

کد مطلب 3019075

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