تظاهرات اعتراض آمیز مردم استان کرمانشاه در محکومیت جنایات آل سعود

عباس سروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم نمودن اقدامات جنایتکارانه آل سعود اظهار داشت: به یاری خداوند متعال بعد از نماز جمعه این هفته همزمان در سراسر استان کرمانشاه تظاهرات مردم قهرمان و انقلابی استان علیه جنایات آل سعود برگزار خواهد شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: تظاهرات اعتراضی مردم استان کرمانشاه در به شهادت رساندن آیت الله شیخ باقر النمر بعد از نماز جمعه تدارک دیده شده و ملت غیور و انقلابی استان مراتب اعتراض خود را به این حرکت وقیحانه و ددمنشانه آل سعود اعلام خواهند کرد.

سروری با دعوت از عموم مردم ولایتمدار و انقلابی استان کرمانشاه برای حضور باشکوه در این حرکت انقلابی گفت: در تمام پایگاه‌های نماز جمعه استان بعد از اقامه نماز جمعه این هفته تظاهرات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در شهر کرمانشاه نیز از مسجد جامع تا میدان آزادی تظاهرات برگزار و حرکت بزرگ انقلابی و اعتراض آمیز نسبت به اقدام آل سعود انجام خواهد شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: بیانیه محکومیت شهادت آیت الله شهید باقر النمر در مراسم روز جمعه ۱۸ دی ماه قرائت و سخنران ویژه‌ای نیز برای مراسم حضور خواهد یافت.