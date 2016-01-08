صادرات برق به جای گاز/ ایران هاب واردات و صادرات گاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال خرازی در نشست «چشم‌انداز بازار جهانی گاز در پرتو چالش‌های جاری» با اشاره به اهمیت گاز در ایران به عنوان برجسته‌ترین کشور در زمینه مصرف گاز، گفت: لازم است صادرات گاز ایران توسعه پیدا کند اما هم اکنون صادرات گاز کشور در حال حاضر پایین بوده و دلیل آن نیز پایین بودن تولید گاز است که در آینده با تکمیل پارس جنوبی افزایش یابد.

وزیر اسبق امور خارجه با تاکید بر لزوم توجه به خرید منابع گازی خارجی در کنار منابع داخلی گاز، تصریح کرد: ایران باید گاز را از دیگر کشورها نیز خریداری کرده و عرضه کنیم که این امر می‌تواند در موقعیت ژئوپلتیک کشور موثر باشد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اعلام اینکه می‌توانیم گاز را در کشور به برق تبدیل کرده و سپس برق را با ارزش افزوده صادر کنیم که در این زمینه شورای راهبردی برنامه‌ریزی‌هایی دارد، بیان کرد: گاز از نظر استراتژیک انرژی مهمی به حسابی می‌آید و چون تحریم در صادرات گاز موثر نیست می‌تواند برای ایران مهم باشد.

وی همچنین با بیان اینکه در دوران حضورم در وزارت امور خارجه قصد داشتم تمام گاز ترکمنستان را خریداری کنم، یادآور شد: اگر در آن زمان این کار را می‌کردیم از این نظر نفع زیادی می‌بردیم بنابراین باید در کشور در حوزه انرژی یک دید راهبردی وجود داشته باشد.

ابراهیم شیبانی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی هم در این نشست با اشاره به اینکه کشوری همچون چین با آن میزان جمعیت و تولید ناخالص داخلی سهمش از مصرف جهانی گاز تنها ۴.۸ درصد است، گفت: اما ایران که نه صنعت خاصی دارد و نه در منطقه فرد جغرافیایی قرار گرفته، پنج درصد از کل مصرف گاز جهان را داراست.

وی با تاکید بر اینکه کشور در صورت اسراف نکردن می‌توانیم صادرات داشته باشیم، تصریح کرد: ایران بعد از روسیه دومین کشور سوزاننده گاز است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با یادآوری اینکه ایران در کنار روسیه، قطر و ترکمنستان ٥٠ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، تاکید کرد: ایران باید از این امتیاز که منحصر به فرد است استفاده کند.

شیبانی با انتقاد از مصرف بی رویه انرژی و به خصوص گاز در ایران با بیان اینکه چین با وجود داشتن یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون جمعیت، ٤,٧ درصد گاز جهان را مصرف می کند که پایین تر از ایران است، یادآور شد: مصرف گاز در بخش صنعتی ایران نیز قابل قبول نیست و بیشتر این گاز صرف تولید گرما می شود.

وی با اشاره به تفاوت ۳۵۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز در ایران در فصل تابستان و زمستان، گفت: زمانی که مصرف گاز ایران در تابستان کاهش می یابد، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای فرار از گرما به گاز نیاز دارند که می توان از این فرصت برای صادرات استفاده کرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه تا زمانی که مصرف گاز در کشور بالا باشد امکان صادرات وجود ندارد خاطرنشان کرد: هم اکنون کشورهای همچون عراق، عمان، امارات، هند و پاکستان خواستار دریافت گاز از ایران هستند که باید از این فرصت استفاده کند.