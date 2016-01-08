وجود ۵۵نوع ماده سرطانی درسیگار/باید با رواج مصرف قلیان مبارزه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل افشار عضو هیات مدیره جمعیت مبارزه با دخانیات کشور که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین سخن می گفت، با اشاره به ضرورت آگاهی مردم از مضرات مصرف مواد دخانی، اظهار داشت: باید مضرات مصرف مواد دخانی برای مردم تبیین شود.

وی افزود: مصرف مواد دخانی مضراتی نظیر افزایش سرما خوردگی و ضعف تحصیلی را به همراه داشته و بر روی جنین نیز تأثیر می گذارد.

افشار گفت: در دود سیگار بیش از ۵۵ نوع ماده سرزطانی وجود دارد و علاوه بر فرد، به اطرافیان نیز آسیب رسانده و مشکلات فراوانی را به همراه دارد.

وی با اشاره به آمار سکته های قلبی ناشی از دود سیگار افزود: احتمال سکته قلبی در افرادی که در اطراف آنان افراد سیگاری وجود دارند، ۳۰ درصد بیش از افراد عادی است.

افشار تأکید کرد: سیگار منشأ بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و خلاف ها است و باید به فرزندان خود از کودکی، مهارت نه گفتن را بیاموزیم.

وی با اشاره به هزینه چهار تا هشت میلیارد تومانی سیگار در روز، گفت: نسل معتاد و مریض نمی توانند آینده ساز مملکت باشند، پس بیاییم همه با خیانت بزرگی به نام قلیان مبارزه کنیم.