آمریکا آماده اجرای برجام است/رفع تحریمهای ایران در سریعترین زمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیل در گزارش خود می نویسد: آمریکا آماده است که اجرای برجام را از همین ماه آغاز کرده و تحریم های ایران را نیز ظرف روزهای آینده لغو کند.

هیل در ادامه به اظهارات «جان کری» اشاره کرده و می نویسد: وزیر امور خارجه آمریکا می گوید فکر می کنم بدون هیچ درنگی و خیلی زود این اتفاق بیافتد.

این رسانه آمریکایی در ادامه می نویسد: حرکت سریع برای اجرای برجام در حالی انجام می شود که کپیتال هیل (سنا و مجلس نمایندگان) با آن مخالف است.

به نوشته هیل مواردی همچون آزمایش های اخیر موشکی ایران از دلایل اصلی مخالفت کنگره با اجرای برجام است.