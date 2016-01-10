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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷

هیل خبر داد:

آمریکا آماده اجرای برجام است/رفع تحریمهای ایران در سریعترین زمان

آمریکا آماده اجرای برجام است/رفع تحریمهای ایران در سریعترین زمان

یک رسانه آمریکایی با استناد به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده از حرکت سریع ایالات متحده برای اجرای برجام و لغو تحریم های ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیل در گزارش خود می نویسد: آمریکا آماده است که اجرای برجام را از همین ماه آغاز کرده و تحریم های ایران را نیز ظرف روزهای آینده لغو کند.

هیل در ادامه به اظهارات «جان کری» اشاره کرده و می نویسد: وزیر امور خارجه آمریکا می گوید فکر می کنم بدون هیچ درنگی و خیلی زود این اتفاق بیافتد.

این رسانه آمریکایی در ادامه می نویسد: حرکت سریع برای اجرای برجام در حالی انجام می شود که کپیتال هیل (سنا و مجلس نمایندگان) با آن مخالف است.

به نوشته هیل مواردی همچون آزمایش های اخیر موشکی ایران از دلایل اصلی مخالفت کنگره با اجرای برجام است.

کد مطلب 3021231
عبدالحمید بیاتی

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