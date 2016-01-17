خلف وعده های آمریکا موجب ناامیدی ایرانیان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد: مردم ایران امروز یکشنبه را همانند روزهای دیگر آغاز کردند و نشانه ای خاصی از شادی و یا جشن پایکوبی به دلیل آغاز اجرای برجام در این کشور دیده نمی شود.

این روزنامه در ادامه به برنامه های پخش شده از تلویزیون ایران بعد از اعلام اجرای برجام اشاره کرده و می نویسد: تلویزیون ایران در حال پخش برنامه ای درباره واکسیناسیون است و اجرای برجام نیز واکنش های ناامیدکننده ای را در میان ایرانیان داشته که این به دلیل عهدشکنی های آمریکا در دو سال گذشته بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: با برخی استثناها، هنوز هم تحریم تجاری آمریکا علیه ایران باقی است، و عمدتا از مبادلات تجاری آمریکایی‌ها با ایران را ممنوع می‌کند. اگرچه نهادهای مالی ایران بار دیگر به سیستم بانکداری بین‌المللی دسترسی خواهند داشت، عموما نخواهند توانست از این سیستم برای مبادلاتی که به آمریکا می‌روند یا از آن عبور می‌کنند استفاده کنند.