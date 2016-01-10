  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۱

توسط سازمان توسعه تجارت؛

مجوز واردات خودروهای «شورلت» و «اپل» صادر شد

مجوز واردات خودروهای «شورلت» و «اپل» صادر شد

سازمان توسعه تجارت ایران پس از بررسی درخواست‌های ارایه شده، برای واردات دو مدل شورولت و یک مدل خودرو اپل مجوز صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرده است: با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet، با رعایت آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.

دفتر نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و  TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.

همچنین در مجوز صادر شده برای واردات خودرو اُپل هم آمده است: با توجه به نامه صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری  OPEl، طبق قوانین و مقررات اقدام شود. خودرو درخواستی برای این برند نیز insignia limousine nb با حجم موتور ۱۹۹۸ اعلام شده است.

کد مطلب 3021404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها