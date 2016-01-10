مجوز واردات خودروهای «شورلت» و «اپل» صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرده است: با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet، با رعایت آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.

دفتر نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.

همچنین در مجوز صادر شده برای واردات خودرو اُپل هم آمده است: با توجه به نامه صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEl، طبق قوانین و مقررات اقدام شود. خودرو درخواستی برای این برند نیز insignia limousine nb با حجم موتور ۱۹۹۸ اعلام شده است.