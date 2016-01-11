بانک تصاویر هیجانی ایرانی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار شهیدی، مجری پروژه «تهيه بانک تصاوير هيجانی ايرانی و تدوين ويژگیهای شناختی آن‌ها» بیان کرد: بیشتر کشورها بانک تصاویر هیجانی مختص چهره‌های مردم خود را دارند تا هیجان‌های انسانی که به موجب آن فرد برانگیخته می‌شود در بانک اطلاعاتی متشکل از چهره‌ها و موقعیت‌های مختلف هیجانی داشته باشند.

وی افزود: در کشور ما نیز بانک هیجانی مربوط به چهره‌های خارجی استفاده شده و این نخستین بانک هیجانی با چهره‌های ایرانی است که اعتبار بسیار بالایی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: با استفاده از بانک هیجانی قادر می‌شویم با شناسایی حالت‌های مختلف شناختی عواطف و هیجاناتی که فرد نشان می‌دهد تشخیص داده شود. همچنین یکی از کاربردهای این بانک، ارزیابی هوش هیجانی است که با این روش هوش هیجانی افراد به صورت علمی سنجیده می‌شود.

شهیدی درباره کاربرد دیگر بانک تصاویر هیجانی گفت: تحقیقات نشان داده در درمان‌هایی همچون افسردگی با القای هیجانات مثبت به افراد این هیجانات در آنها افزایش پیدا می‌کند که این بانک در این مورد نیز تاثیرگذار است.

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این بانک به صورت تصاویر و تیک‌های کوتاه از موقعیت‌هایی که در افراد ایجاد هیجان می‌کند تهیه شده است.

به گفته شهیدی، سعی ما بر این است که این تصاویر را در میان تعداد قابل توجهی از افراد از نظر شدت، عمق و نوع هیجان بسنجیم تا میزان اعتبار آن را بدست آوریم.