آخرین خبرها از فراخواندن تهیه کنندگان سینما به دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دعوت جمعی از تهیه کنندگان سینمای ایران در جلسه ای به دادسرای فرهنگ و رسانه در روز شنبه حبیب ایل بیگی اعلام کرد: حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در پی این خبر پیگیر موضوع شده و در گفتگو با مسوولان قضایی کشور به عنوان نهاد صیانت کننده از عرصه فرهنگ و هنر از کم و کیف این موضوع مطلع شد.

وی یادآور شد: رییس سازمان سینمایی برای حل مساله پیش آمده پیگیر امور است و در این راستا تعامل بسیار موثری با مسئولان محترم قضایی کشور انجام شده است.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اضافه کرد: با توجه به تعامل بسيار خوب بين سازمان سينمايي و قوه محترم قضاييه اين مساله از سوي رييس سازمان پيگيري شد. هيچ ترديدي در عزم راسخ قوه قضاييه بر حفظ كرامت و صيانت از هنرمندان كشور به عنوان سرمايه هاي بي بديل اجتماعي وجود ندارد. دعوت ياد شده تنها جهت بررسي، آگاهي بخشي و صيانت از اهالي سينماست و بر خلاف آنچه در رسانه ها آمده جنبه سلبي و إحضاريه ندارد.

ایل بیگی ادامه داد: در هفته های گذشته در دفتر اینجانب با حضور مدیر کل تبلیغات وزارت ارشاد و دبیر شورای عالی تهیه کنندگان، رییس کانون پخش کنندگان فیلم، محمد رضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای و مشاور حقوقی سازمان جلسه ای را در این باره داشتیم و نامه های رسیده درباره پخش آگهی از شبکه های ماهواره ای را بررسی کردیم و نقطه نظرات در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون ارزشیابی سازمان سینمایی تصریح کرد: تهیه کنندگان و پخش کنندگان از این ماجرا اعلام برائت کرده و خواستار برخورد با این شبکه های ماهواره ای که اقدام به پخش تبلیغات آثارشان می کنند.

ایل بیگی تاکید کرد: پخش آگهی از شبکه های ماهواره ای و نیت هایی که بعضا بدخواهان کشور برای هدف قرار دادن سینما دارند مشخص است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک بین مسئولان محترم قضایی و تهیه کنندگان و پخش کنندگان دعوت شده و حضور خود در این جلسه گفت: اینجانب نیز با توجه به تاکید سازمان سینمایی برای رفع این مساله در جلسه یاد شده حضور خواهم داشت.