  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

سازمان سینمایی ورود کرد

آخرین خبرها از فراخواندن تهیه کنندگان سینما به دادگاه

آخرین خبرها از فراخواندن تهیه کنندگان سینما به دادگاه

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اعلام کرد حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی پیگیر مساله دعوت تهیه کنندگان به دادگاه فرهنگ و رسانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دعوت جمعی از تهیه کنندگان سینمای ایران در جلسه ای به دادسرای فرهنگ و رسانه در روز شنبه حبیب ایل بیگی اعلام کرد: حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در پی این خبر پیگیر موضوع شده و در گفتگو با مسوولان قضایی کشور به عنوان نهاد صیانت کننده از عرصه فرهنگ و هنر از کم و کیف این موضوع مطلع شد. 

وی یادآور شد: رییس سازمان سینمایی برای حل مساله پیش آمده پیگیر امور است و در این راستا تعامل بسیار موثری با مسئولان محترم قضایی کشور انجام شده است.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اضافه کرد: با توجه به تعامل بسيار خوب بين سازمان سينمايي و قوه محترم قضاييه اين مساله از سوي رييس سازمان پيگيري شد. هيچ ترديدي در عزم راسخ قوه قضاييه بر حفظ كرامت و صيانت از هنرمندان كشور به عنوان سرمايه هاي بي بديل اجتماعي وجود ندارد. دعوت ياد شده تنها جهت بررسي، آگاهي بخشي و صيانت از اهالي سينماست و بر خلاف آنچه در رسانه ها آمده جنبه سلبي و إحضاريه ندارد. 

ایل بیگی ادامه داد: در هفته های گذشته در دفتر اینجانب با حضور مدیر کل تبلیغات وزارت ارشاد و دبیر شورای عالی تهیه کنندگان، رییس کانون پخش کنندگان فیلم، محمد رضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای و مشاور حقوقی سازمان جلسه ای را در این باره داشتیم و نامه های رسیده درباره پخش آگهی از شبکه های ماهواره ای را بررسی کردیم و نقطه نظرات در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون ارزشیابی سازمان سینمایی تصریح کرد: تهیه کنندگان و پخش کنندگان از این ماجرا اعلام برائت کرده و خواستار برخورد با این شبکه های ماهواره ای که اقدام به پخش تبلیغات آثارشان می کنند. 

ایل بیگی تاکید کرد: پخش آگهی از شبکه های ماهواره ای و نیت هایی که بعضا بدخواهان کشور برای هدف قرار دادن سینما دارند مشخص است. 

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک بین مسئولان محترم قضایی و تهیه کنندگان و پخش کنندگان دعوت شده و حضور خود در این جلسه گفت: اینجانب نیز با توجه به تاکید سازمان سینمایی برای رفع این مساله در جلسه یاد شده حضور خواهم داشت.

 

کد مطلب 3025111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها