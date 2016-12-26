حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی درباره آخرین تصمیم ها درباره فیلم های توقیف شده مانند «مشکل گیتی» و «سه بیگانه» و همچنین دردسرهایی که به دلیل پخش تبلیغ فیلم‌ها از ماهواره پیش می‌آید به خبرنگار مهر گفت: مشکل تبلیغات ماهواره‌ای تقریبا حل شده است و باید همین جا از اهالی سینما تشکر کنم که مراقبت زیادی در این عرصه داشتند.

وی ادامه داد: گرچه بسیاری از تهیه‌کنندگان سینما علاقه نداشتند تبلیغ فیلم هایشان از ماهواره پخش شود ولی شبکه‌ای ماهواره‌ای بدون مجوز و بر اساس تبلیغات موجود در رسانه‌های رسمی کشورمان به پخش تیزر این آثار می‌پرداخت و ما امیدواریم این شبکه دست از این شیطنت‌ها بردارد.

رییس سازمان سینمایی که از نمایشگاه دهمین دوسالانه ملی نگارگری بازدید می‌کرد در سخنانی اشاره کرد: در حال حاضر سازمان سینمایی ارتباط خوبی با قوه قضاییه دارد و سعی می کنیم با همکاری همدیگر مشکل فیلم‌ها را حل کنیم. قوه قضاییه هم دوست ندارد مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد و ما در یک فضای آرام به سمت حل این مشکلات پیش می رویم.

ایوبی در پایان تاکید کرد: سینمای ایران و ایرانی شایسته بهترین ها هستند و شایسته این نیستند که برایشان حاشیه درست شود.