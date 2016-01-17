پوستر «رسوایی ۲» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آخرین مراحل انجام جلوههای ویژه کامپیوتری، صداگذاری و آهنگسازی، پوستر فیلم جدید دهنمکی رونمایی شد. کار ساخت جلوههای ویژه کامپیوتری فیلم که حدود ۱۸ ماه قبل آغاز شده بود، طی روزهای آینده به پایان میرسد و بدین ترتیب «رسوایی ۲» تا ۱۰ بهمن ماه آماده نمایش میشود تا در اولین نمایش خود در بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر روی پرده برود.
اکبر عبدی، محمدرضا شریفینیا، فخرالدین صدیقشریف، مهران رجبی، سحر قریشی، امیر نوری، رامین راستاد، اسماعیل خلج، عباس محبوب، ابوالفضل همراه، مختار سائقی، امین ایمانی، مجید شهریاری، فریبا ترکاشوند، غزل عبدی، ژاله درستکار، سیدمحسن خرمدره، سیامک اشعریون، ملیکا شعبان، سام مؤذنی، علیرضا تابان، قدیر شهریاری و هومن ستوده بازیگران این فیلم هستند.
عوامل فیلم سینمایی «رسوایی ۲» عبارتند از تهیهکننده، نویسنده و کارگردان: مسعود دهنمکی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گلسفیدی، طراح گریم: امیر اسکندری، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، موسیقی: امیر توسلی، مدیر صدابرداری: محمود خرسند، صداگذاری: علیرضا غفارینژاد، طراح صحنه و لباس: علی نصیرینیا، مشاور رسانهای: حمید یادروج، تدوین: امیرشیبان خاقانی، جلوههای ویژه های ویژه میدانی: مسعود اسدی، جلوههای ویژه رایانهای: محمدرضا نجفی امامی، دستیار اول کارگردان: نورالدین گودرزی، برنامهریز: آلما سعادتیفر، عکاس: حسن شجاعی، منشی صحنه: مرضیه آذری، مدیران تدارکات: پرویز کاظملو و علی همت، مسئول بدلکاران: جعفر کیوانرضایی، سرمایهگذار: شرکت فرهنگی هنری پارس ویدئو.
درخلاصه داستان این فیلم آمده است: «تا خدا تکانتان نداده به خودتان تکانی بدهید.» اين جملهای است که حاج يوسف، پيرمرد زاهد وارسته خطاب به مردم و مسئولین شهری میگوید که گرفتار رذایل اخلاقی و اجتماعی شدهاند. در پی هشدار حاج یوسف شایعه نزول عنقریب بلا و عذاب الهی آرامش شهر را به هم میریزد.
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