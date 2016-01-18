میزان کشفیات موادمخدر در یزد افزایش ۸۶ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، ظهر امروز در همایش کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان یزد با اشاره به اینکه از سال گذشته تا به امروز با رصدی که در حوزه فعالیت کلانتری و پاسگاه‌ها داشتیم شاهد ارتقاء وضعیت امنیتی در سطح استان بوده‌ایم، اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس این استان و همپوشانی بین همه دستگاه‌ها، جرایم استان یزد کاهش یافته است.

کاکاوند، دغدغه اساسی و اصلی مردم را بحث سرقت دانست و بیان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته و استفاده از ظرفیت همه رده‌های پلیسی، سرقت از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در برخی از سرقت‌ها که آثار بیشتری در ناامن کردن محیط و جامعه دارد، همانند سرقت منزل و خودرو، موفقیت‌های بهتری بیشتری را به دست آورده‌ایم.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی در سرقت‌های مهم افزود: در کنار این موضوعات، شاهد کشف ۸۳ درصدی سرقت ها هستیم که این میزان نسبت به سال گذشته، افزایش ۱۱ درصدی کشف را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به کشف ۲۸ تن و ۲۰۰ کیلو انواع موادمخدر توسط ماموران پلیس این استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش ۸۶ درصدی کشفیات موادمخدر نسبت به سال گذشته بوده ایم.

سردار کاکاوند با بیان اینکه در مورد تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی با کاهش پنج درصدی مواجه بوده ایم، عنوان کرد: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده، شاهد کاهش بیشتر تصادفات در استان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برابر ارزیابی‌های صورت گرفته از ناجا، ماموران پلیس این استان در موضوع سلامت اداری و قرارگاه جهادی صیانت نیز رتبه اول را کسب کردند.