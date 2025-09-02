دانشگاه یزد میتواند به حل علمی مسائل استان کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کلانتری در آستانه بازگشایی دانشگاهها در سال تحصیلی با اشاره به اینکه از همان ابتدای فعالیت تیم جدید دانشگاه یک برنامه راهبردی پنجساله تنظیم شده است، گفت: این برنامه در سال ۱۴۰۵ به پایان میرسد و یک برنامه پنج ساله جدید نیز در حال تدوین است.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی بر اساس برنامه تهیه شده پیش رفت و باعث شد سال گذشته دانشگاه یزد جزو ۶ دانشگاه برتر کشور شود و در زمینههای دیگر از جمله، پژوهش، مهارتی، دانشجویی برنامههای منظمی تدوین و براساس آن پیش رفتیم.
رئیس دانشگاه یزد با تأکید بر اینکه برخی طرحها علیرغم اینکه طرحهای خوبی بود؛ ولی به علت عدم حمایت و همراهی برخی دستگاهها بهخوبی پیش نرفت که از جمله این طرحها، طرح بورسیه تحصیلی نخبههای علمی بود، خاطرنشان کرد: با همکاری استانداری در حال تدوین مشوقهایی در حوزه مادی و معنوی هستیم تا بتوانیم نخبگان را در سطح استان نگه داریم.
کلانتری با اشاره به اینکه دانشگاه میتواند بسیاری از معضلات و مشکلات امروز جامعه را برطرف کند، گفت: دانشگاه میتواند بابت ناترازی انرژی، کمبود آب، محیطزیست و… راهحل و راه برونرفت ارائه بدهد، البته بسیاری از اساتید این دانشگاه نقشآفرینی خود را در عرصهها و تشکلهای گوناگون دارند.
وی در مورد طرح آمایش آموزش عالی نیز دانشگاه یزد پیشنهادهای متعددی داشته و به کشور نیز ارائه دادهایم گفت: در سطح استان نیز این موضوع در سطح یک کارگروه بررسی و اگر رشتهای موردنیاز استان بوده است با آن موافقت شده و حتی جلوی رشد کمی برخی رشتهها را در سطح استان به علت نیازهای جدید استان گرفته شده است.
رئیس دانشگاه یزد در مورد ارتباط صنعت با دانشگاه نیز گفت: در سال گذشته حدود ۴ میلیارد تومان قرار داد با شرکرت های متعدد داشته ایم برای حمایت از پروژهها و در ضمن اینکه از خیلی پروژهها و پایان نامههایی که می توانسته در راستای صنعت کارگشا باشد حمایت مادی و معنوی شده است.
کلانتری با تأکید بر اینکه روند روبهرشد دانشگاه یزد در سالهای اخیر روبهجلو بوده بهنحویکه از جایگاه ۲۲ به ۱۷ در سال جاری رسیده ایم گفت: این ارتقا و رشد نشان از برنامه محور بودن دانشگاه است.
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار پایگاه انتخاب رشته دانشگاه در سطح دانشگاه یزد راهاندازی شده است، گفت: دانشگاه در حوزههای مختلف دارای متخصصان متعدد است اما متأسفانه برخی شرکتهای یزدی طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی خود را به خارج استان دادهاند که انتظار داریم در راستای نگه داشتن نخبگان در داخل استان، این پروژههای تحقیقاتی به نیروهای استان ارائه شود.
رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: در هر زمینهای که درخواست شد با هزینه بسیار کمتر این دانشگاه پروژه را به سرانجام رسانده است، اما متأسفانه برخی از طرحهای تحقیقاتی استان که به خارج استان ارائه شده به سرانجام نرسیده و ناتمام مانده است.
کلانتری با بیان اینکه دانشگاه یزد رتبه ۱۱ در سطح کشور در زمینه قراردادهای خاتمه یافته را دارد گفت: رتبه دهم کشور در زمینه حمایت از پایاننامههای کاربردی را در سطح کشور، دانشگاه یزد کسب کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه یزد جزو دانشگاههای جوان کشور محسوب میشود گفت: رتبه هشت به لحاظ برگزاری دورههای تخصصی برای دانشجویان را کسب کردهایم که این رتبهها با توجه به عمر دانشگاه یزد و رقابتی که با دانشگاههای بزرگ صنعتی و قدیمی کشور داریم، بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در چندسال اخیر برخی برنامههای مذهبی که قبلاً در خارج دانشگاه برگزار میشد را برای ارتباط بیشتر با مردم به داخل خود دانشگاه منتقل کردهایم، گفت: استان یزد در کنار دارالعلم و دارالعباده بودن، دارالنخبه نیز هست و یکی از بهترین روشهای نگهداری نخبگان، طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی است که باید به آنها ارائه بشود.
رئیس دانشگاه یزد افزود: متأسفانه به علت حقوق بسیار پایین اساتید، بسیاری از آنها دانشگاه را رها و به سمت صنعت رفتهاند.
کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه برای وجب به وجب زمینهای دانشگاه یزد برنامه داریم، گفت: برای بخش کناری بلوار ایرج افشار، تعهد دادهایم که ۳ هزار خوابگاه متاهلی بسازیم و برنامه داریم که براساس مولد سازی بتوانیم این واحدها را تکمیل کنیم.
وی ادامه داد: تعلل در زمینه انجام تعهداتی که در رابطه با احداث بلوار ایرج افشار به دانشگاه یزد داده شده بود، قابل قبول نیست.
رئیس دانشگاه یزد با اشاره به اینکه اسم یک ایران شناس یعنی ایرج افشار را به هیج عنوان مناسب یک طرح بدون کارشناسی که به بدترین وجه ممکن در حال احداث است را شایسته نمیدانیم، گفت: در کنار بسیاری از لولهگذاری شرکتهای نفت، حفاری انجام شده ولی برای این بلوار میگویند حفاری ممنوع است.
وی با اشاره به برخوردهایی که با دانشگاه یزد در حال انجام است نتیجه آن این است که در سال جاری یزدیها دیگر جایگاهی در بین رتبههای برتر کنکور نداشته باشند، گفت: دانشگاه شیراز، فردوسی، صنعتی اصفهان گسترش یافته اما برخوردی که با دانشگاه یزد شده با هیچکدام از این دانشگاهها نشده است و همین موضوع باعث شده آنها رشد کنند ولی جایگاه دانشگاه یزد تنزل پیدا کند.
کلانتری تاکید کرد: باید براساس قانون در سطح استانداری و در قالب یک کارگروه این موضوع برای همیشه حل و مرتفع شود، متأسفانه در احداث این بلوار، تخلفاتی صورت گرفته که این موضوعات باید بررسی شود.
