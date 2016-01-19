به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمود حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته قرآنی شهرستان اهر بیان داشت: در ماه مبارک رمضان و دهه فجر محفلهای قرآنی توسط کمیته قرآنی در مساجد سه منطقه مختلف شهرستان برگزار شده و این مورد تنها در مسجد منطقه جاده ورزقان صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در صورت برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد منطقه جاده ورزقان بهنوعی این محافل در کل حاشیه شهر برقرار خواهد بود و در ماه رمضان نیز گاهی محافل به خاطر ضرورت در مساجد مرکز شهر انجام میگیرد تا حضور مردم در این محافل بیشتر شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر با اشاره به اینکه در صورت حضور قاریان بینالمللی و کشوری مجبور هستیم تا محفل انس با قرآن را در مسجدهای مرکز شهر اهر برگزار کنیم، گفت: در مناطق حاشیه شهر اهر از محفلهای انس با قرآن استقبال بینظیری شده و نتیجههای بسیار مطلوبی را گرفتهایم.
وی همکاریهای مستمر هیئتامنای مساجد در اجرای باشکوه محفل انس با قرآن را ضروری دانست و افزود: برای برگزاری محافل انس با قرآن نیازمند به همکاری تمامی ادارات و نهادها هستیم و حضور بیشتر مردم در این محافل نیازمند تبلیغات محیطی و اطلاعرسانی است.
حجتالاسلام حسینی اضافه کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در سطح شهرستان اهر جهت شناسایی استعدادها ضروری بوده و برای اینکه از داوران و منتخبین مسابقات تشویق شوند باید دستگاهها و ادارات در راستای تأمین هزینه های این مسابقات همکاری داشته باشند.
وی بابیان اینکه ط سالهای گذشته جشنواره کودک و نوجوان با موضوع قرآن و با همکاری کمیته قرآنی و آموزشوپرورش برگزار شد، تاکید کرد: باید این جشنوارهها ادامه یابد زیرا با شرکت کودکان و نوجوانان در این جشنوارهها هم میتوان چهرههای مستعد را شناسایی کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر ضمن اشاره به اینکه برخی از کودکان برای حضور در کلاسهای قرائت قرآن کریم علاقهمند هستند ولی متأسفانه کلاسهای آموزشی قرائت قرآن که اکنون در حال فعالیتاند قوی نیستند، ابراز داشت: در تمامی رشتههای قرآن کلاسهای آموزشی برگزار میشود ولی کلاسی در خصوص قرائت تخصصی قرآن در شهرستان اهر نداریم.
وی تصریح کرد: تا موقعی که کلاس قرائت تخصصی قرآن نداشته باشیم، وقتی کودکان در مسابقات استانی اختلاف امتیازات را میبینند بهنوعی سرخورده میشوند و این کمبودها میتواند برای آینده فعالیت های قرآنی در شهرستان اهر مشکلساز باشد.
حجتالاسلام حسینی در پایان از برگزاری محفل انس با قرآن در تعدادی از مدارس شهرستان اهر خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانش آموزان علاوه بر تحصیل کتب درسی باید زمانی را برای آموزش و آشنایی آنها با قرآن در نظر گرفت و با برپایی محافل انس آنها را به سمت انجام فعالیت های قرآنی تشویق کنیم.
