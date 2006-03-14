  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۲

/ طي 9 ماهه اول امسال /

6926 شكايت از گروههاي پزشكي رسيدگي شد

6926 شكايت از گروههاي پزشكي رسيدگي شد

طي 9 ماه ابتدايي سال جاري ، 6 هزار و 926 پرونده شكايت از گروههاي پزشكي در سازمان پزشكي قانوني بررسي و منجر به صدور راي شده است.

معاون امور پزشكي و باليني سازمان پزشكي قانوني كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: بيشترين شكايات مربوط به رشته هاي جراحي ، دندانپزشكي و بيهوشي است.

محمد حسن عابدي افزود: حدود 3 هزار نفر از اساتيد دانشگاههاي كشور در قالب كميسيونهاي پزشكي به صورت افتخاري با سازمان پزشكي قانوني همكاري مي كنند. 

وي همچنين با اشاره به رشد 11 درصدي آمار معاينات باليني سال جاري نسبت به سال گذشته ، خاطر نشان كرد: در 9 ماه اول سال 1384، بيش از يك ميليون و 220 هزار معاينه باليني در مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور انجام شده است.

عابدي به مشكلات سازمان پزشكي قانوني در زمينه كمبود نيروي متخصص اشاره و اظهار اميدواري كرد: با اجرايي شدن مصوبه جديد دولت مبني بر استخدام پرسنل كارشناسي ارگانها ، اين سازمان بتواند پزشكان معاضدتي طرف قرارداد خود را در سراسر كشور به استخدام در بياورد.
 

کد مطلب 302893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها