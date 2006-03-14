6926 شكايت از گروههاي پزشكي رسيدگي شد

معاون امور پزشكي و باليني سازمان پزشكي قانوني كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: بيشترين شكايات مربوط به رشته هاي جراحي ، دندانپزشكي و بيهوشي است.

محمد حسن عابدي افزود: حدود 3 هزار نفر از اساتيد دانشگاههاي كشور در قالب كميسيونهاي پزشكي به صورت افتخاري با سازمان پزشكي قانوني همكاري مي كنند.

وي همچنين با اشاره به رشد 11 درصدي آمار معاينات باليني سال جاري نسبت به سال گذشته ، خاطر نشان كرد: در 9 ماه اول سال 1384، بيش از يك ميليون و 220 هزار معاينه باليني در مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور انجام شده است.

عابدي به مشكلات سازمان پزشكي قانوني در زمينه كمبود نيروي متخصص اشاره و اظهار اميدواري كرد: با اجرايي شدن مصوبه جديد دولت مبني بر استخدام پرسنل كارشناسي ارگانها ، اين سازمان بتواند پزشكان معاضدتي طرف قرارداد خود را در سراسر كشور به استخدام در بياورد.



