یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع معابر روستایی در ایلام آسفالت شد

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های دولت برای توسعه مناطق روستایی، اظهار داشت: در یک سال گذشته، یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر در ۱۶۱ روستای استان انجام شده است و برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۵ هزار متر مربع از معابر روستایی استان با اعتباری بالغ بر ۷۹ میلیارد تومان زیرسازی و آسفالت شده است که در ۸۳ روستا اجرا شده است.

وی با بیان اینکه تهیه و بازنگری طرح هادی در ۹۷ روستای استان انجام شده است، افزود: در راستای توسعه گردشگری روستایی، اجرای طرح هادی در روستاهای زنجیره اولیا، زید و بیش‌دراز نیز آغاز شده است و این طرح‌ها، نقش مهمی در زیباسازی و بهداشتی‌سازی محیط روستاها ایفا می‌کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، تمام یا بخشی از عملیات اجرایی طرح هادی در آنها به اتمام رسیده یا در دست اقدام است، تصریح کرد: در ۳۷۸ روستای بالای ۲۰ خانوار، عملیات اجرایی انجام شده است و طرح هادی ۱۰۰ درصد روستاهای استان تهیه شده است و در حال حاضر، بیشترین فعالیت در حوزه بازنگری روستاهایی است که افق ۱۰ ساله طرح هادی آنها به اتمام رسیده است.

محبی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های هادی روستایی شامل هدایت آب‌های سطحی، احداث کانال‌های سنگی، ایمن‌سازی، سنگ‌فرش معابر و مبلمان روستایی است، خاطرنشان کرد: امسال نیز عملیات اجرایی در شهرستان‌های دره‌شهر، آبدانان، مهران و ایوان در دست اقدام است و اکیپ‌های اجرایی بنیاد مسکن و پیمانکاران به صورت مستمر و مداوم در حال ارائه خدمات هستند و امیدواریم بتوانیم سایر روستاهای نیمه‌تمام را نیز با تخصیص اعتبارات مناسب، به مرحله بهره‌برداری برسانیم و هیچ روستایی را بدون اجرای طرح هادی نداشته باشیم.