  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۸

رهگیری دو هواپیما بر فراز باشگاه گلف ترامپ 

رهگیری دو هواپیما بر فراز باشگاه گلف ترامپ 

فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی اعلام کرد: جنگنده‌های اف-۱۶ دو هواپیمای متخلف را که وارد حریم پرواز ممنوع در اطراف باشگاه گلف رئیس جمهور آمریکا در نیوجرسی شده بودند، رهگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این حادثه روز یکشنبه در منطقه «بیدمینستر» ایالت نیوجرسی رخ داد؛ جایی که دونالد ترامپ در حال گذراندن تعطیلات آخر هفته بود.

بر اساس بیانیه فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای «نوراد»، این دو هواپیما پس از رهگیری توسط جنگنده‌ها، به‌ سلامت از محدوده پرواز ممنوع هدایت شدند.

شبکه‌های خبری از جمله «فاکس‌نیوز» و «نیویورک‌پست» با تأیید این رویداد، گزارش دادند که ارتش آمریکا جزئیات بیشتری درباره هویت و نوع هواپیماهای متخلف یا تعداد دقیق جنگنده‌های اعزامی منتشر نکرده است.

اعمال محدودیت‌های پروازی در مکان‌های حضور رؤسای جمهور آمریکا یک اقدام امنیتی روتین محسوب می‌شود.

در پی این حادثه، فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی بار دیگر به خلبانان هشدار داد که پیش از هر پرواز، محدودیت‌های حریم هوایی را به‌ دقت بررسی کنند.

کد مطلب 6912626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها