رهگیری دو هواپیما بر فراز باشگاه گلف ترامپ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این حادثه روز یکشنبه در منطقه «بیدمینستر» ایالت نیوجرسی رخ داد؛ جایی که دونالد ترامپ در حال گذراندن تعطیلات آخر هفته بود.

بر اساس بیانیه فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای «نوراد»، این دو هواپیما پس از رهگیری توسط جنگنده‌ها، به‌ سلامت از محدوده پرواز ممنوع هدایت شدند.

شبکه‌های خبری از جمله «فاکس‌نیوز» و «نیویورک‌پست» با تأیید این رویداد، گزارش دادند که ارتش آمریکا جزئیات بیشتری درباره هویت و نوع هواپیماهای متخلف یا تعداد دقیق جنگنده‌های اعزامی منتشر نکرده است.

اعمال محدودیت‌های پروازی در مکان‌های حضور رؤسای جمهور آمریکا یک اقدام امنیتی روتین محسوب می‌شود.

در پی این حادثه، فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی بار دیگر به خلبانان هشدار داد که پیش از هر پرواز، محدودیت‌های حریم هوایی را به‌ دقت بررسی کنند.