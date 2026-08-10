تکمیل فهرست داروهای حیاتی و ضروری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت»، گفت: حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، کشور تقریباً سالانه حدود ۵ میلیارد دلار مصرف ارزی دارد.

وی افزود: در برنامه توسعه هفتم، وزارت بهداشت مکلف شد به اندازه ۶ ماه نیاز کشور، ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی را تأمین کند. در ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز در بودجه مصوب، موضوع ذخیره استراتژیک مطرح شد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مکلف شدند ذخایر ۶ ماهه کشور را ایجاد کنند، اما برای اجرای این تکلیف، در همان بودجه ردیف اعتباری مشخصی پیش‌بینی نشده بود.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر نیاز سالانه کشور را حدود ۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، برای ایجاد ذخیره ۶ ماهه، حدود ۲.۵ میلیارد دلار منابع اضافی نیاز بود تا وزارت بهداشت بتواند این ذخایر را تأمین کند. این در حالی بود که تکلیف قانونی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفته بود و باید برای تأمین منابع آن پیگیری می‌شد.

پیرصالحی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع، اظهار کرد: با اجازه‌ای که از رهبر شهید اخذ شد، حدود یک میلیارد دلار در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ برای این موضوع مصوب شد تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی افزود: در ادامه، درخواست دیگری مطرح و اجازه‌ای اخذ شد تا ۳۰۰ میلیون دلار از این منابع برای پرداخت بدهی‌های نظام سلامت استفاده شود. این ۳۰۰ میلیون دلار در آن زمان تقریباً معادل ۲۱ همت منابع ریالی بود و با استفاده از آن، حدود ۵۰ درصد بدهی‌های نظام سلامت در آن مقطع پرداخت شد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: این منابع برای بدهی‌های بخش‌های مختلف نظام سلامت، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، هزینه شد و البته در بخش‌هایی نیز برای پرداخت بدهی‌های مربوط به کارانه و موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفت، اما بخش اصلی آن برای پرداخت بدهی‌های دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

پیرصالحی ادامه داد: در نهایت ۷۰۰ میلیون دلار باقی ماند که باید برای آن سازوکاری طراحی می‌شد تا نحوه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شود؛ چراکه سازمان غذا و دارو بخش بازرگانی ندارد و مستقیماً دارو یا تجهیزات را خرید و فروش نمی‌کند و برای تأمین این اقلام باید از ابزارهای دیگر استفاده می‌شد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این مصوبه، یک کارگروه چهار نفره شامل وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان غذا و دارو تعیین شد تا نحوه خرید را بررسی و فرآیند تهیه دارو و تجهیزات پزشکی برای ذخایر کشور را آغاز کند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: این مصوبه در ۶ اسفند سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و با توجه به ضرورت موضوع، تلاش شد بروکراسی‌های معمول و مرسوم تا حدی کاهش یابد تا تصمیم‌گیری و انتخاب اقلام مورد نیاز با سرعت بیشتری انجام شود.

پیرصالحی گفت: نخستین جلسه این کارگروه چهار نفره در ۵ فروردین سال ۱۴۰۴ و در تعطیلات نوروز برگزار شد و در این جلسه تصمیم گرفته شد ۷۰۰ میلیون دلار منابع باقی‌مانده به دو بخش تقسیم شود؛ به این صورت که ۳۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل و برای خرید از شرکت‌های داخلی اختصاص یابد و ۳۵۰ میلیون دلار نیز برای تأمین خارجی دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف اصلی کارگروه و مصوبه هیئت دولت، ایجاد ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص، به‌ ویژه شرایط جنگی بوده است، تصریح کرد: هدف اصلی، ایجاد ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص بود. از همان زمان تهدیدات جدی علیه کشور وجود داشت و پیش‌بینی مجلس و دولت این بود که کشور حتماً باید ذخایری داشته باشد تا در شرایط سخت بتواند از آن استفاده کند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بر همین اساس، در کارگروه‌های زیرمجموعه، فهرست داروهای مورد نیاز برای شرایط خاص تعیین شد و داروهای حیاتی و ضروری در اولویت قرار گرفتند. این دو گروه در دنیا نیز تعریف مشخصی دارند و سازمان جهانی بهداشت فهرست مشخصی از داروهای حیاتی و ضروری دارد که کمی بیشتر از ۴۰۰ قلم است.

پیرصالحی گفت: با توجه به نیازهای کشور و برای پوشش نیازهای بیشتر، در کمیته‌های تخصصی سازمان غذا و دارو بررسی انجام شد و در نهایت ۷۳۵ قلم دارو انتخاب شد که شامل ۱۳۴ داروی حیاتی و ۶۰۱ داروی ضروری بود.

وی افزود: این فهرست پس از جلسه نخست کارگروه در ۵ فروردین سال ۱۴۰۴ در کمیته‌های تخصصی سازمان غذا و دارو بررسی و نهایی شد و حدود یک ماه و نیم زمان برد؛ به‌ طوری که تا اواسط اردیبهشت، فهرست دارویی تکمیل شد.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: علاوه بر این، ۳۲۲ قلم تجهیزات پزشکی ضروری و حیاتی و همچنین ۵۸ نوع شیرخشک مورد نیاز، از جمله شیرخشک‌های متابولیک و رژیمی که در شرایط خاص برای بیماران خاص مورد نیاز هستند، نیز تعیین شد.

پیرصالحی ادامه داد: این فهرست‌ها توسط کمیته‌های تخصصی سازمان غذا و دارو تهیه و در نهایت در کارگروه چهار نفره مورد تأیید قرار گرفت. تاکنون نیز ۵ جلسه کارگروه چهار نفره تشکیل شده و این جلسات منجر به ۵ مصوبه برای تسهیل فرآیند خرید و تأمین شده است.