ایوب رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از موفقیت پنج دانشآموز این استان در مرحله دوم المپیادهای علمی کشور خبر داد و اظهار کرد: این موفقیت نشاندهنده ظرفیت علمی، استعداد و توانمندی دانشآموزان استان و حاصل تلاش دانشآموزان، خانوادهها و مجموعه تعلیم و تربیت است.
وی افزود: در ادامه رقابتهای المپیادهای علمی کشور و پس از اعلام نتایج مرحله دوم، پنج دانشآموز مستعد کهگیلویه و بویراحمد در رشتههای مختلف موفق به کسب قبولی و راهیابی به مرحله بعدی شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: «ابوالفضل مهبودی» از دبیرستان شهید بهشتی یاسوج در المپیاد جغرافیا، «محمدجواد جهانبازیان» از دبیرستان شهید بهشتی یاسوج در المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، «سید امیررضا محمدی» از دبیرستان شهید بهشتی یاسوج در المپیاد کامپیوتر، «محمد چترسحر» از دبیرستان نمونه یادگار امام یاسوج در المپیاد ریاضی و «یوسف بینازاده» از دبیرستان شهید بهشتی یاسوج در المپیاد نانو موفق به قبولی در این مرحله شدند.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانشآموزی، بیان کرد: موفقیت در المپیادهای علمی کشور نیازمند پشتکار، برنامهریزی، مطالعه مستمر و حمایت خانواده و مدرسه است.
رضایی ادامه داد: درخشش دانشآموزان استان در این رقابتها بیانگر ظرفیتهای علمی و استعدادهای ارزشمند موجود در میان دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد است و باید زمینه برای رشد و شکوفایی این استعدادها بیش از پیش فراهم شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش دانشآموزان، خانوادههای آنان، مدیران، دبیران و کادر علمی مدارس، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها، دانشآموزان استان در مراحل آتی المپیادهای علمی نیز موفق ظاهر شوند و با کسب مدالهای رنگارنگ، افتخارات بیشتری برای استان و کشور رقم بزنند.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: آموزش و پرورش استان حمایت از دانشآموزان مستعد و نخبه و ایجاد بستر مناسب برای رشد علمی آنان را با جدیت دنبال میکند و موفقیت این دانشآموزان میتواند الگویی برای سایر دانشآموزان و انگیزهای برای حرکت در مسیر علم و دانش باشد.
گفتنی است نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی کشور از سوی باشگاه دانشپژوهان جوان اعلام شده است.
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