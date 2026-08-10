زنگ خطر انقراض ماهیان خاویاری خزر؛ جزئیات برنامه احیا اعلام شد

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به وضعیت نامناسب حفاظت از ماهیان دریای خزر، اظهار کرد: وضعیت حفاظت از ماهیان خزر، به‌ویژه گونه‌هایی که برای تولیدمثل به رودخانه‌ها مهاجرت می‌کنند، بسیار نامناسب است.

وی افزود: متأسفانه تقریباً هر پنج گونه ماهیان خاویاری دریای خزر که برای تولیدمثل نیازمند مهاجرت به رودخانه‌ها هستند، در وضعیت شدید خطر انقراض قرار دارند و برای حفاظت و احیای زیستگاه‌های آنها برنامه‌ریزی گسترده‌ای در حال انجام است.

ظهرابی ادامه داد: این برنامه با همکاری سازمان شیلات و با مشارکت سه معاونت سازمان حفاظت محیط‌زیست شامل معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و معاونت محیط زیست انسانی در حال تدوین و اجراست.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: بر اساس این برنامه، تلاش می‌کنیم از هر یک از استان‌های شمالی کشور، دو رودخانه را برای اجرای اقدامات احیایی و حفاظتی انتخاب کنیم.

وی گفت: بازسازی رودخانه‌ها، کنترل آلودگی، اجرای برنامه‌های حفاظتی و رفع موانعی که در مسیر مهاجرت ماهیان وجود دارد، از جمله اقداماتی است که در این طرح دنبال خواهد شد.

ظهرابی با بیان اینکه هدف اصلی، احیای مجدد زیستگاه‌های طبیعی ماهیان مهاجر است، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای این مجموعه اقدامات، شرایط برای بازگشت ماهیان به رودخانه‌هایی که به دریای خزر منتهی می‌شوند و فراهم شدن امکان تولیدمثل طبیعی آنها دوباره فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با صید غیرمجاز، گفت: مقابله با صید غیرمجاز نیز یکی دیگر از محورهای این برنامه است که قرار است به صورت مشترک با سازمان شیلات برای آن برنامه‌ریزی کنیم و از امکانات مشترک دو مجموعه برای مقابله مؤثرتر با صید غیرمجاز استفاده شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات اجرایی و حفاظتی، برنامه‌هایی برای حفاظت مشارکتی با جوامع محلی نیز پیش‌بینی شده است تا با مشارکت مردم منطقه، زمینه حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند دریای خزر فراهم شود.