مدیرکل صمت البرز مطرح کرد: عبور صنعت البرز از تنگناهای پساجنگ

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی این استان در جریان جنگ اخیر گفت: بیش از ۲۲۰ واحد صنعتی البرز دچار خسارت شده‌اند، اما ادعای تعدیل گسترده نیرو در واحدهای صنعتی استان صحت ندارد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان البرز پس از جنگ اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، بخش‌هایی از صنعت، اصناف و اقتصاد استان البرز متحمل خسارت شدند و بیش از ۲۲۰ واحد صنعتی استان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند.

وی افزود: حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این واحدهای صنعتی مشغول فعالیت بودند که به دلیل آسیب‌دیدگی واحدها و توقف موقت چرخه تولید، بخشی از این نیروها فعلاً امکان ادامه فعالیت در محل کار خود را ندارند.

بازگشت بخش عمده واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای خسارت‌دیده مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند، گفت: تعداد واحدهایی که تاکنون فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، بسیار بیشتر از واحدهایی است که هنوز موفق به بازگشت کامل به چرخه تولید نشده‌اند.

انصاری ادامه داد: برخی واحدها به دلیل تخریب صددرصدی نیازمند استقرار در محل‌های جدید هستند که در حال طراحی و برنامه‌ریزی برای انتقال این واحدها هستیم.

وی با اشاره به پیگیری تسهیلات بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده بیان کرد: مسائل و مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در حال پیگیری است و بسته‌های حمایتی نیز برای کمک به بازگشت آنها به چرخه تولید در نظر گرفته شده است.

معرفی کارگران واحدهای آسیب‌دیده به واحدهای نیازمند نیرو

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای کارگران واحدهای آسیب‌دیده گفت: با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از بیکاری این افراد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخشی از کارگران واحدهایی که به دلیل خسارت امکان فعالیت کامل ندارند، به واحدهای صنعتی دیگری که نیازمند نیروی کار جدید هستند معرفی می‌شوند.

انصاری از انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه در این زمینه خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از شرکت‌هایی که آمادگی همکاری دارند، در حال نهایی شدن است .

نرخ استفاده از بیمه بیکاری کمتر از چهار درصد است

وی با ارائه آماری از وضعیت اشتغال در بخش صنعت استان البرز اظهار کرد: بیش از ۱۸۰ هزار کارگر به صورت مستقیم در بخش صنعت و تولید استان مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: براساس اطلاعاتی که در مدت اخیر از سوی واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استان ارائه شده، تعداد افرادی که به دلیل از دست دادن شغل خود از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند، در حد سه تا چهار درصد هم نیست.

انصاری تأکید کرد: بر همین اساس، ادعاهایی که درباره تعدیل گسترده نیرو در صنایع استان مطرح می‌شود، با آمار و اطلاعات موجود همخوانی ندارد.

تبادل نیروی کار میان واحدهای صنعتی البرز

وی با اشاره به ظرفیت واحدهای صنعتی استان گفت: در کنار واحدهایی که به دلیل خسارت یا مشکلات موجود با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کنند، تعداد قابل توجهی از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اعلام کرده‌اند که به نیروی کار جدید نیاز دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: تلاش می‌کنیم نیروهای واحدهایی را که فعلاً با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کنند به واحدهای نیازمند نیروی انسانی معرفی کنیم تا از ظرفیت موجود نیروی کار در استان به شکل مناسب استفاده شود.

انصاری خاطرنشان کرد: این تبادل نیروی انسانی می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال کارگران واحدهای آسیب‌دیده را برطرف کند و مانع از خروج نیروهای متخصص و کارگران از چرخه تولید شود.

عبور صنعت البرز از تنگنای پساجنگ

وی با بیان اینکه استان البرز در حوزه اشتغال صنعتی با مشکل جدی مواجه نیست، گفت: با تأمین به‌موقع مواد اولیه و رفع مشکلات واحدهای خسارت‌دیده، انتظار داریم بخش قابل توجهی از این مشکلات به زودی برطرف شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تأکید کرد: مجموعه دستگاه‌های مسئول در استان تلاش می‌کنند با حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، تأمین مواد اولیه، پیگیری تسهیلات و ساماندهی نیروی انسانی، زمینه بازگشت کامل واحدهای صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.