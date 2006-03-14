تورنمنت بين المللي كشتي"ابراهيم مصطفي" لغو شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" برابر اعلام فدراسيون كشتي مصر ، تورنمنت بين المللي كشتي آزاد جام ابراهيم مصطفي به علت استقبال نشدن از جانب تيم هاي خارجي و به حد نصاب نرسيدن تيم هاي شركت كننده لغو شد .



تاريخ برگزاري اين مسابقات 8 تا 10 فروردين ماه سال 85 بود و قرار بود تيم منتخب نيروي مقاومت بسيج به نمايندگي از كشورمان در اين مسابقات شركت نمايد .

