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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۸

تورنمنت بين المللي كشتي"ابراهيم مصطفي" لغو شد

تورنمنت بين المللي كشتي"ابراهيم مصطفي" لغو شد

تورنمنت بين المللي كشتي آزاد جام "ابراهيم مصطفي" پدر كشتي مصر لغو شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" برابر اعلام فدراسيون كشتي مصر ، تورنمنت بين المللي كشتي آزاد جام ابراهيم مصطفي به علت استقبال نشدن از جانب  تيم هاي خارجي و به حد نصاب نرسيدن تيم هاي شركت كننده لغو شد . 

تاريخ برگزاري  اين مسابقات  8 تا 10 فروردين ماه سال 85 بود و قرار بود تيم منتخب نيروي مقاومت بسيج به نمايندگي از كشورمان در اين مسابقات شركت نمايد .

کد مطلب 303107

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