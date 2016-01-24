رئیس جمهوری فرانسه وارد هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در سفری سه روزه و برای شرکت در آیین «روز جمهوری هند» و گفتگو با مقامات این کشور وارد دهلی نو پایتخت هند شد.

به گفته منابع دولتی هند، رئیس جمهور فرانسه به عنوان مهمان ویژه در مراسم «روز جمهوری هند» که در تاریخ ۲۶ ژانویه (۶ بهمن) برگزار می شود، شرکت می کند. اولاند در سال ۲۰۱۳ نیز از هند دیدار کرده بود.

وی در این سفر با «نارندار مودی» نخست وزیر هند نیز دیدار و گفتگو می کند، افزایش روابط دفاعی، مبارزه با تروریسم، شهرهای هوشمند و انرژی تجدیدپذیر از جمله محورهای گفتگوی اولاند و مودی عنوان شده است.

افتتاح اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی در موسسه انرژی خورشیدی دهلی نو از دیگر برنامه های سفر اولاند به دهلی است.

منابع دولتی هند اعلام کردند نشست سران هند و فرانسه نیز امروز یکشنبه با حضور فرانسوا اولاند و نارندرا مودی در «چندیگر» مرکز ایالت «پنجاب» برگزار می شود.

رییس جمهوری فرانسه همچنین قرار است در روز دوشنبه ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) با روسای شرکت ها و صنایع بزرگ هند در دهلی نو دیدار کند.

دیدار خصوصی با نخست وزیر هند و شرکت در ضیافت شام «پرناب موکرجی» رییس جمهوری هند از دیگر برنامه های سفر ۳ روزه رییس جمهوری فرانسه به هند است.