فرانسه بدنبال دور کردن هند از روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه و «نارندرا مودی»، نخستوزیر هند قرار است با هم دیدار و گفتگو کنند.
دفتر رئیس جمهور فرانسه پیش از برگزاری این گفتوگوها اعلام کرد: «ماکرون در گفتگو با نخست وزیر هند بر پیامدهای منفی جنگ اوکراین برای نظم بینالملل از جمله در آسیا تأکید خواهد کرد.»
در این گزارش همچنین گفته شده که فرانسه در تلاش است تا هند با فاصله گرفتن از روسیه، تأمین تسلیحات و منابع انرژی خود را از کشورهای دیگری دنبال کند.
پیشتر نیز نخست وزیر هند که در سفری کاری در کشورهای اروپایی به سر میبرد، پس از دیدار با «اولاف شولز»، صدراعظم آلمان در برلین با اشاره به جنگ اوکراین گفته بود که در این جنگ هیچ برنده ای وجود نخواهد داشت و همه شکست خواهند خورد.
هند تاکنون از محکوم کردن جنگ در اوکراین یا رأی به محکوم کردن مسکو در سازمان ملل خودداری کرده است.
مودی از سال ۲۰۱۷ سه بار به فرانسه سفر کرده است، در حالی که رهبر فرانسه در سال ۲۰۱۸ به هند رفت.
هند دهها هواپیمای جنگنده رافال فرانسوی و شش زیردریایی از این کشور خریداری کرده است و در پروژههای هستهای غیرنظامی با پاریس همکاری میکند.
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