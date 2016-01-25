هیئت داوران نخستین جشنواه فیلم کوتاه موج معرفی شدند

ابراهیم حصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترکیب نهایی هیئت داوران نخستین جشنواره فیلم کوتاه موج گفت: نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینمای ایران به ترکیب هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه موج اضافه شد. پیش از این هم ابوالفضل جلیلی و رسول صدر عاملی فیلمسازان سینمای کشورمان به عنوان داوران جشنواره معرفی شدند.

دبیر نخستین جشنواره فیلم کوتاه موج با اشاره به ارسال بیش از ۴۰۰ فیلم کوتاه به دبیرخانه فیلم کوتاه موج اظهار داشت: حسین مهکام، مجید رضا مصطفوی و رضا شیخلانی به عنوان اعضای هیئت انتخابیه بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه موج بزودی تماشای فیلم‌های ارسالی را آغاز خواهند کرد و روند انتخاب آثار ارسالی حدکثر تا پایان مهلت ارسال آثار که در تاریخ پانزدهم بهمن ماه است ادامه خواهد داشت.

حصاری افزود: مهلت ارسال آثار به نخستین جشنوراه فیلم کوتاه موج تمدید نخواهد شد و پانزدهم بهمن ماه آخرین فرصت برای ارسال آثار کوتاه سینمایی در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن برای شرکت کنندگان در این جشنواره است.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه موج با عنوان (فیلم های پندآموز) به همت سازمان منطقه آزاد کیش از تاریخ ششم لغایت هشتم اسفند در جزیره کیش برگزار می‌شود.