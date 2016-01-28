به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی پیش از ظهر پنجشنبه در هفتمین همایش ادیان توحیدی كه در هتل آسمان اصفهان برگزار شد با اشاره به اینكه كشور ایران از دیرباز مهد زندگی مسالمت آمیز ادیان توحیدی در جهان بوده است، اظهار داشت: اصفهان نیز در این راستا نقش پررنگتری داشته به صورتی كه در گذشته بخشی از اصفهان به نام جی معروف بوده كه اقامتگاه زرتشتیان بوده و در سه كیلومتری جی نیز منطقهای بوده كه یهودیان در آن سكونت داشته و در حال حاضر این دو بخش به اصفهان الحاق شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به راهاندازی صفاخانه در اصفهان كه محلی برای گفتگوی ادیان توحیدی بوده است، افزود: این مركز بیانگر توجه مردم اصفهان به گفتگوی ادیان توحیدی از گذشته تاكنون بوده است و این امر در حالی است كه شهرداری اصفهان در حال حاضر برنامه ریزی برای احیای مجدد این مكان را در دستور كار قرار داده است.
آموزههای دینی، برقراری عدالت بین پیروان ادیان توحیدی را یادآور میشود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه آموزههای دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی برقراری عدالت بین پیروان ادیان توحیدی را یادآور میشود، افزود: از این رو در كشور ایران كه دین اسلام دین واحد مردمان آن است مشتركات ملی و همزیستی مسالمت آمیزی در خصوص حضور ادیان مختلف در كنار یكدیگر مشاهده میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینكه پیروان ادیان توحیدی در سرنوشت كشور ایران و به ویژه در دوران انقلاب و دفاع مقدس نقش بسزایی داشتند، گفت: تخصیص بخشی از آرامستانهای اقلیتهای دینی در كشور به شهدا سندی بر این مدعاست كه قابل احترام است.
جنتی در ادامه با اشاره به اینكه تفكرات تروریستی و افراطی گرایانه در فرهنگ و آموزههای ادیان توحیدی هیچ جایگاهی ندارد، ابراز داشت: این رفتارها در ادیان توحیدی مورد نكوهش واقع شده و از این رو مردم فرهنگمدار ایران هرگز فریب اختلاف افكنان مغرض را نخورده و افراطیگران و اهالی خشونت را به این كشور راه ندادهاند.
وی افزود: این در حالی است كه در بسیاری كشورهای جهان آتش تروریست و اختلافات فرقهای هر روز مشاهده میشود و امنیت و آرامش را در این جوامع تحتالشعاع قرار داده است.
تروریست تکفیری به هیچ قاعده و مذهبی اعتقاد ندارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاكید بر اینكه تروریست تکفیری به هیچ قاعده و مذهبی اعتقاد ندارد، اظهار داشت: این دسته افراد بدون هیچ دلیل و منطقی به همنوعان خود حمله كرده و آنها را به بدترین شكل ممكن به قتل میرسانند و یا شكنجه میكنند.
وی با اشاره به اینكه رهنمودهای علمای بزرگ دینی در ادیان مختلف توانسته كمكهای شایستهای را به دبیرخانه ادیان الهی داشته باشد، افزود: همچنین باید توجه داشت كه اغلب پیروان ادیان الهی توفیقات فراوانی در جامعه داشتهاند و مایه افتخار همه مردم ایران هستند.
جنتی به توجه پیروان ادیان توحیدی به صنعت و هنر نیز اشاره كرد و ابراز داشت: شرایط فعلی كشور نیازمند پررنگ شدن اتحاد ادیان برای پیشرفت و استمرار امنیت ایران است.
وی دعوت به تعقل و خردورزی را یکی از مهمترین عوامل مقابله با افراطیگری دانست و افزود: این دو عامل میتواند از رفتارهای بزهكارانه جلوگیری كند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه رهبران ادیان توحیدی میتوانند با فراخواندن پیروانشان به خرد، اعمال افراط گرایان را تخطئه کنند، ابراز داشت: گفتگوی ادیان مسیر حل و فصل مشکلات بین ادیان را کوتاه میکند و در حال حاضر باید علاوه بر گفتگو برای مقابله با تهدیدها سیاستگذاری مشخص و مشترکی اتخاذ کرد.
جنتی افزود: باید نتایج گفتگوها با مشارکت و همفکری از قوه به فعل در آید و دنیای عاری از خشونت را پیش روی قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینكه اصفهان شهری پیشرفته و با حفظ ارزشهای اصیل هنری است، گفت: از این رو از آنجایی كه خود نیز اصفهانی هستم تحقق همه آرمانهای این شهر آرمانی را از خداوند منان خواستارم.
وی اصفهان را منزل و مأوای پیروان ادیان الهی در طول سالیان گذشته تاكنون عنوان كرد و ابراز داشت: با نگاهی اجمالی به تاریخ این شهر میتوان اهمیت دینی و فرهنگی آن را در هر دوره ای به خوبی مشاهده كرد به گونهای كه پیروان ادیان الهی در طول قرنها به صورت مسالمتآمیز دراین دیار زندگی کردهاند.
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