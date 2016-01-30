موافقت نامه لغو روادید بین کانادا و مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دیون» وزیر امور خارجه کانادا بعد از ملاقاتی که در شهر «کبک» با «جان کری» و «کلودیا رویز ماسیو» همتایان آمریکایی و مکزیکی خود داشت، برای تسهیل روادید بین کانادا و مکزیک قول مساعد داد.

دیون در کنفرانس خبری که به همین منظور برگزار شد بی آنکه تاریخ مشخصی را ذکر کند، از لغو روادید بین دو کشور کانادا و مکزیک خبر داد.

مطابق با سیاستی که در سال ۲۰۰۹ از سوی «استفان هارپر» نخست وزیر اسبق کانادا اتخاذ شد، سفر شهروندان مکزیکی به کانادا مستلزم اخذ روادید بود. اما، «جاستین ترودو» نخست وزیر جدید کانادا در اکتبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) و در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای لغو روادید بین دو کشور در صورت پیروزی در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود. این اقدام با انگیزه مشارکت اقتصادی و بهبود روابط تجاری بین دو کشور انجام می گیرد.

از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست وزرای امور خارجه سه کشور، استرداد «ال کاپو» قدرتمندترین قاچاقچی مواد مخدر و اصلی ترین منبع ارسال کوکائین به ایالات متحده است که چندی پیش از سوی دولت مکزیک دستگیر شد.