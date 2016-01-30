کری: کانادا تصمیم نهایی خود را برای مبارزه با داعش مشخص کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی سی، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرد که در هفته های پیش رو دولت اتاوا به طور دقیق نقشی را که قرار است در ائتلاف ساختگی مبارزه با داعش ایفا کند، مشخص نماید.

«جاستین ترودو» نخست وزیر جدید کانادا بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات ماه میلادی اکتبر سال گذشته (۲۰۱۵)، از تصمیم خود برای خروج شش فروند جنگنده کانادایی از ائتلاف مبارزه با داعش در عراق و سوریه خبر داد. با این حال، وی هنوز از برنامه آتی خود در قبال مبارزه با داعش سخنی به میان نیاورده است.

کری در این باره گفت: اطمینان کامل دارم که ترودو و تیم امنیتی وی در حال بررسی راه های تداوم مشارکت هر چه جدی تری کانادا در ائتلاف مبارزه با داعش هستند.

وی ادامه داد: تصمیم آنها به خروج جنگنده های کانادایی از ائتلاف هوایی به منزله نفی تعهد و پایبندی کانادا به مشارکت در امر مبارزه با دعش نیست و ما از این بابت اطمینان داریم. من در هفته های پیش رو چشم انتظار اظهار نظر ترودو درباره برنامه های آینده کانادا در راه مبارزه با داعش می مانم.

«استفان دیون» وزیر امور خارجه کانادا نیز در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود گفت: اتاوا درخواست های متعددی را به ویژه از سوی آمریکا دریافت کرده و این روند می تواند به فهم بهتر کانادا از تلاش هایی که می تواند در زمینه مبارزه با داعش اداشته باشد، کمک کند.

اظهار امیدواری وزیر امور خارجه آمریکا درباره تدوام مشارکت کانادا در مبارزه با داعش در حالی ایراد شد که از «هارگیت ساجای» وزیر دفاع کانادا برای حضور در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف که یک هفته پیش در پاریس برگزار شد، دعوت نشد.

لازم به ذکر است که کری برای شرکت در نشست سه جانبه ای که دیروز جمعه با حضور همتایان کانادایی و مکزیکی وی در شهر «کبک» برگزار شد، به کانادا سفر کرده بود.

از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست می توان به تسهیل روادید بین کانادا – مکزیک، مبارزه با تغییرات اقلیمی نامساعد، مذاکرات صلح کلمبیا و مشارکت اقتصادی سه جانبه اشاره کرد.