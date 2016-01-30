امید داریم وزیر ارشاد مشکل خوانندگان پاپ را حل کند

محسن رجب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلاتی که برای برخی خوانندگان به دلیل استفاده از آثار آنها در شبکه‌های ماهواره‌‌ای پیش می‌آید و اتفاقات اخیر برای سالار عقیلی گفت: چند روز گذشته برای سالار عقیلی مشکلاتی به وجود آمد که منجر به خروج او از جدول جشنواره موسیقی فجر شد اما شاهد بودیم که با درایت و اقدام خوب مسئولان مشکل وی مرتفع شد و این خواننده می تواند در جشنواره موسیقی فجر حضور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود چنین درایتی درباره آن تعداد از خوانندگانی که به دلیل پخش آثارشان از سایت غیرمجاز «رادیو جوان» دچار مشکل شده اند نیز وجود داشته باشد، بیان کرد: هم اکنون تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان شرایط خوبی ندارند و به دلیل استفاده بدون اجازه شبکه های غیر مجاز خارج از کشور از آثارشان در شرایطی به سر می برند که به دلیل قوانین عرفی رایج یا ممنوع الفعالیت هستند یا در حوزه صدور مجوز با مشکلات و موانع بسیاری روبه رو می شوند.

مدیر عامل مجمع صنفی مدیران موسسات تهیه، تولید و تکثیر آثار موسیقی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده یک صنف موسیقایی از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این حوزه وارد شده و با درایت خود از هنرمندی چون سالار عقیلی حمایت کرده صمیمانه قدردانی می کنم و از عالی‌ترین مقام اجرایی حوزه فرهنگ و هنر می خواهم حالا که به این موضوع وارد شده به مشکلات دیگر خوانندگان هم رسیدگی کند.

وی بیان کرد: ما برای رسیدن به فضایی عادلانه می توانیم این پیشنهاد را ارائه کنیم حالا که مدیران فرهنگی در مورد اخیر تصمیمی مدبرانه گرفته‌اند، در همین فرصت در چارچوب قانون آیین‌نامه‌ای را تدوین و قانونی تعیین کنند که تکلیف افراد در قبال این موضوعات مشخص باشد.

مدیر عامل مجمع صنفی مدیران موسسات تهیه، تولید و تکثیر آثار موسیقی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: بنده باز هم اعلام می کنم که از مرتفع شدن مشکل سالار عقیلی بسیار خوشحالم اما معتقدم حالا که چنین فضایی برای وی به وجود آمده برای همه خوانندگان دیگری که با مشکلاتی روبه رو هستند نیز در چارچوب قوانین چنین برخوردی صورت گیرد.