محسن رجب‌پور تهیه‌کننده و مدیرعامل موسسه «ترانه شرقی» که طی ماه‌های اخیر در راستای پروژه «استعدادهای موسیقی ایران» تعدادی خوانندگان جوان موسیقی پاپ از جمله حامد همایون را به مخاطبان موسیقی معرفی کرده درباره برنامه های آینده این خواننده بیان کرد: طی سال های گذشته به ویژه سه سال اخیر که موسسه «ترانه شرقی» کم کارتر از گذشته بوده تلاش کردیم با راه اندازی پروژه «استعدادهای موسیقی ایران» تعدادی از خوانندگان مستعد را به جامعه موسیقی کشور معرفی کنیم.

وی ادامه داد: این برای ما مایه بسی خوشحالی است که بر اساس توانمندی هنرمندان و تلاشی که از سوی موسسه انجام گرفته این هنرمندان توانسته اند به مخاطبان معرفی و آثارشان نیز مورد توجه قرار بگیرد. حامد همایون هم از جمله خوانندگانی است که بر اساس پروژه استعدادهای موسیقی ایران در کمتر از یک فصل به جایگاه مناسبی در گوش شنیداری جامعه رسید. البته قاعده ما بر این است که فعلا روند انتشار تک تراک ها به همین صورت انجام پذیرید. ضمن اینکه در حین انتشار این تک تراک ها مشغول ضبط آلبوم هم هستیم تا بتوانیم در فصل چهارم کاری حامد همایون، او را به مرز برگزاری کنسرت برسانیم زیرا لازم است این تولیدات حداقل به ۲۰ قطعه برسد که به نظر من مقدمه مناسبی برای اجرای زنده است.

مدیر برنامه های حامد همایون درباره تعاملاتش با این هنرمند توضیح داد: خوشبختانه در این شرایط رابطه خوبی بین من و این خواننده وجود دارد و فکر می کنم این همکاری در سال‌های بعد هم دنبال شود. امیدوارم چنین فضایی در چند سال آینده نیز استمرار داشته باشد و شاهد فعالیت های موثر بین خوانندگان پروژه «استعدادهای ایرانی» باشیم.

تهیه‌کننده کنسرت و آلبوم های گروه «آریان» که اعضای آن مدتی است جدا از هم به فعالیت مشغول هستند، در بخش دیگری از صحبت های خود به بازگشت علی پهلوان یکی از خوانندگان گروه «آریان» از استرالیا به ایران خبر داد و گفت: طی ماه های گذشته با علی پهلوان در ارتباط بودم و او بنا دارد همزمان با بازگشت به ایران ضمن حضور دوباره در عرصه موسیقی همکاری های جدیدی را نیز با برخی از اعضای گروه «آریان» آغاز کند که در روزهای آینده جزییات بیشتر آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

رجب پور در پایان گفت: من باز هم به این موضوع تاکید می کنم که بین من و اعضای گروه آریان مشکلی وجود نداشت و مشکل بین برخی از اعضای گروه بود. کما اینکه اگر من با این گروه مشکل داشتم در حال حاضر با علی پهلوان نیز در ارتباط نبودم.