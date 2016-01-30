تجدید میثاق مدیران وکارکنان معاونت قرآن وعترت باآرمانهای امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی مراسم تجدید میثاق جامعه قرآنی با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) امروز (شنبه)، ١٠ بهمن‌ماه برگزار شد.

این مراسم از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ با حضور مدیران و کارکنان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعه قرآنی، قاریان و حافظان قرآن کریم در حرم مطهر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اصغر امیرنیا مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا حشمتی مشاور معاون وزیر و امير اشراقی مشاور اجرایی، برگزار شد، مدیران و کارکنان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نثار تاج گل، قرائت فاتحه و زیارتنامه ضمن ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.