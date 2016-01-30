مرگ ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید در کرمانشاه

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مرگ ۲ کرمانشاهی بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در صبح شنبه ۱۰ بهمن ماه خبر داد.
وی اظهار داشت: در این حادثه ۲ فرد یک خانواده که پدر و پسر بوده اند به این علت جان خود را از دست داده اند.
مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه گفت: این حادثه در خیابان کاشانی شهرک جعفر آباد کرمانشاه رخ داده است.
وی خاطر نشان کرد: ۲ نفر متوفی قبل از رسیدن آمبولانس فوت شده که از طریق اورژانس به پزشکی قانونی انتقال داده شدند.
آزادی در پایان از شهروندان خواست با توجه به قرار داشتن در فصل سرما نکات ایمنی را در رابطه با استفاده از وسایل گازسوز رعایت کنند.
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