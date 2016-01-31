نمایشگاه عکس«مهر محرم» در سمنان افتتاح شد

میثم قدس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه عکس سوگواره بین المللی «مهر محرم» با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان، مدیر کل و مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، فرماندار سمنان، هنرمندان و عکاسان حاضر در این عرصه بین المللی و مسئولان نهادهای فرهنگی این استان شامگاه شنبه به میزبانی مجتمع فرهنگی هنری کومش و در دو نگارخانه سیمرغ و فرهنگ و هنر سمنان گشایش یافت.

ثبت شور حسینی در بین مردم، خدمت به اباعبدالله است

دبیر سوگواره بین المللی مهر محرم ضمن تقدیر از هنر عکاسان حاضر در این سوگواره گفت: ثبت تصاویر شور مردم در گرامیداشت حماسه حسینی به دستان هنرمند عکاسان و در قاب دوربین اجری کمتر از خدمت به اباعبدالله ندارد چرا که این تصاویر انتقال دهنده فرهنگ حسینی(ع) به نسل های آینده هستند.

قدس پور همچنین بیان داشت: عشق مردم به امام حسین(ع) تمام نشدنی است لذا تصویر سازی از این عشق و شور می تواند برای همیشه جلوه گر تدین، ایمان و حب اهل بیت(ع) در بین ما ایرانیان باشد.

وی افزود: هنر و کار فرهنگی می تواند رابط خوبی بین فرهنگ های اسلامی و نسل های جوان جامعه باشد چرا که امروزه جوانان ما با وجود تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام نیازمند حمایت معنوی و تغذیه فکری هستند که عکاسی مذهبی می تواند یکی از راه های انتقال مفاهیم معنوی به آینده سازان ایران اسلامی باشد.

برپایی نمایشگاه با حضور آثار عکاس خبرگزاری مهر

دبیر سوگواره بین المللی مهر محرم همچنین گفت: هیئت داوران از میان شش هزار و ٣٣٦ عکس دریافتی از ٩١٨ عکاس از ٣١ استان کشور و ١٠ کشور شامل عراق، لبنان، پاکستان، افغانستان، هندوستان، ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان و آذربایجان، ١٢ تک عکس را در بخش ویژه استان سمنان و تعداد ٣٩ تک عکس و چهار مجموعه عکس را در بخش ملی شایسته حضور در نمایشگاه دانست

قدس پور درباره بخش های مختلف این نمایشگاه نیز توضیح داد: ۷۰ اثر در بخش های استانی، ملی و بین المللی این نمایشگاه، برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است که در این بین منصوره قلیچی عکاس خبرگزاری مهر استان سمنان با دو اثر در این نمایشگاه شرکت دارد.

وی افزود: بخش تجربه و یا عکاسی با تلفن همراه نیز از دیگر بخش های این سوگواره است که در این بخش نیز شش اثر منتخب هیئت داوران شناخته شده است.

۱۵ بهمن آئین اختتامیه مهر محرم

دبیر سوگواره مهر محرم همچنین درباره بخش بین الملل این نمایشگاه، گفت: در بخش بین المللی و با موضوع راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و بازسازی عتبات عالیات ١٣ اثر شایسته حضور در نمایشگاه شناخته شد و در بخش تجربه بین المللی شامل عکاسی با تلفن همراه یا دوربین خانگی نیز ١٥ اثر را برای نمایش معرفی شدند و در این بخش یک مجموعه عکس نیز برای نمایشگاه انتخاب شده است.

قدس پور افزود: نمایشگاه عکس سوگواره بین المللی مهر محرم به مدت شش روز عصرها از ساعت ١٦ تا ٢٠ تا ۱۵ اسفند ۹۴ برای بازدید دایر است.

وی درباره آئین اختتامیه سوگواره مهر محرم نیز توضیح داد: آئین اختتامیه این سوگواره بین المللی روز پنجشنبه ١٥ بهمن ۹۴ در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار و از نفرات برتر تجلیل می شود.