به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با صبح شنبه در فرهنگسرای اداره کل ارشاد اسلامی سمنان با بیان اینکه نوزدهمین نمایشگاه عکس سوگواره بین‌المللی مهر محرم در سمنان گشایش یافت تاکید کرد: این نمایشگاه صبح شنبه با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این رویداد هنری و فرهنگی همچنین با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان همراه بود، افزود: آثاری از عکاسان ایران و ۱۲ کشور جهان در نوزدهمین نمایشگاه عکس سوگواره بین‌المللی مهر محرم به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این نمایشگاه تا بیستم آبان ۱۴۰۵ به روی علاقمندان گشوده خواهد بود، بیان کرد: ساعات بازدید این نمایشگاه نیز عصر ها از ساعت 16 الی 21 اعلام شده است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه هنردوستان و دلدادگان فرهنگ حسینی و عاشورایی می توانند با حضور در فرهنگسرای کومش از 50 اثر منتخب نوزدهمین نمایشگاه عکس سوگواره بین‌المللی مهر محرم حاصل هنر عکاسان ایرانی و خارجی بازدید کنند، گفت: ۱۰ اثر تک‌عکس بخش ویژه استانی ۲۴ اثر تک‌عکس ملی، ۱۲ تک‌عکس بین‌المللی و چهار مجموعه عکس در این رویداد به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه عکس هایی که در نوزدهمین نمایشگاه عکس سوگواره بین‌المللی مهر محرم به نمایش گذاشته شده از بین نزدیک به پنج هزار و 300 عکس انتخاب شده است، گفت: 35 عکاس ایرانی و خارجی این عکس ها را تهیه کرده اند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان درباره موضوعات این عکس ها هم توضیح داد: آئین ویژه عزاداری ماه محرم و صفر و همچنین اربعین حسینی و شور حضور مردم در کشور عراق و راهپیمایی جاماندگان و دلدادگان حسینی از محورهای این رویداد عکاسی است.

موسوی نژادیان بیان کرد: امسال بخش ویژه ای به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی تحت عنوان «قائد شهید امت و مقاومت حسینی» نیز به نوزدهمین نمایشگاه عکس سوگواره بین‌المللی مهر محرم افزوده شده است، گفت: دبیرخانه نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم از تمام استان های کشور و 12 کشور دنیا آثاری را دریافت کرد که ماحصل آن به یک نمایشگاه بدل شده است.