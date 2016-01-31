۲۹۵ هكتار از اراضی خارج از محدوده به شهر سقز الحاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، امیر قادری اظهار داشت: پیرو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با عنایت به موافقت دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و نیز مصوبات كمیته نظارت و راهبری و تدوین نقشه راه استان كردستان الحاق ۲۹۵ هكتار از اراضی و ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح جامع مصوب شهر سقز ابلاغ شد.

وی افزود: در قالب محدوده مصوب شورای عالی مساحت طرح جامع شهر سقز از هزار و ۵۱۴ هكتار به هزار و ۸۰۹ هكتار افزایش پیدا کرده است.

قادری ابراز امیدواری کرد: با تصویب و ابلاغ نقشه های مصوب شورای عالی و ایجاد ظرفیت های جدید در توسعه شهری شهر سقز كه به عنوان حركتی پیشگام در شهرسازی و مدیریت شهری محسوب می شود انتظار داریم كه شهر سقز در آینده به عنوان شهری با توسعه موزون و بدون وجود سكونتگاه های غیر رسمی حركتی رو به رشد خود را طی نمایند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از تصویب طرح تفصیلی محله تازه آباد در كمیسیون ماده ۵ شهر سقز نیز خبر داد و گفت: با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبات كمیته نظارت و راهبری و تدوین نقشه راه استان و پیرو ابلاغ محدوده الحاقی محله تازه آباد از طریق استاندار محترم كردستان طرح تفصیلی محله تازه آباد با محدوده ۶۸ هكتار در جلسه كمیسیون ماده پنج با حضور اعضای كمیسیون ماده پنج استان مطرح و طرح تفصیلی با رویكرد ساماندهی ساخت و سازه های موجود مورد تصویب قرار گرفت.

قادری اظهار داشت: یكی از ویژگی های طرح مصوب تاكید بر حفظ اراضی زراعی خارج از محدوده مصوب شورای عالی و همچنین حفظ محدوده ۶۸ هكتاری به عنوان محدوده مصوب نهایی و ایجاد حریم سبز به عمق ۵۰ متر در اطراف محدوده الحاقی به عنوان عامل جلوگیری كننده از ساخت و ساز غیر مجاز است.

وی افزود: همچنین در طرح تصویبی سعی شده است با ایجاد خدمات عمومی در داخل زیر محله های پیشنهادی بر اساس نرم های شهرسازی و با رعایت سرانه های خدمات عمومی بخشی از كمبود های موجود با تامین سرانه های عمومی از جمله فضای آموزشی، درمانی، مذهبی و ورزشی و تاسیسات و تجهیزات عمومی در داخل خود محله و با شعاع عملكرد خدمات پیش بینی گردد.