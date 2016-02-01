۱۴ ساختمان ورزشی اردبیل در سامانه املاک کشور ثبت شد

امین موسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مهم در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی انجام شده است.

وی افزود: بر همین اساس ۱۴ ساختمان ورزشی در شهرهای اردبیل، سرعین، گرمی و روستای نقدی از توابع مشگین شهر به ثبت رسیده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه به روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها در خصوص حفظ و حراست از اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی نامه ارسال شده است، اضافه کرد: در عین حال با اداره کل ثبت‌اسناد شهرستان بیله سوار نیز در خصوص صدور اسناد مالکیت نامه نگاری داشتیم.

موسی زاده از جمله مهمترین برنامه های اداره حقوقی را احصا اسناد مالکیت اماکن ورزشی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت آن ها عنوان کرد و گفت: به همین منظور تهیه نقشه رقومی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در شهرستان های پارس آباد و مشگین شهر درخواست شده است.

وی از دیگر اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته را حل و فصل عوارض ساختمانی ۲۳ فقره ساختمان‌های شهر اردبیل با کسب مجوز از شورای شهر و شهرداری اردبیل عنوان و اضافه کرد: در عین حال تلاش کردیم نحوه اخذ رضایت نامه های مالکین و موجرین در اجاره نامه های متقاضیان تاسیس باشگاه های ورزشی را قانون مند کنیم.

رئیس اداره حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان به قانون مند کردن احداث پروژه های عمرانی در عرصه های وقفی اشاره و تصریح کرد: در عین حال مشکل عوارض پروانه ساختمانی ساختمان ها و سالن های ورزشی بدون پروانه اداره کل با اعلام بلامانع نسبت به تغییر کاربری اراضی با کاربری ورزشی زیر ۵۰۰ متر پیشنهاد شده و در حال بررسی است.