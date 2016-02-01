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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۲۵

وزارت خارجه روسیه:

هدف از انفجار زینبیه دمشق به شکست کشاندن مذاکرات ژنو است

هدف از انفجار زینبیه دمشق به شکست کشاندن مذاکرات ژنو است

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای هدف از انفجار زینبیه دمشق را به شکست کشاندن مذاکرات جاری میان سوری ها در ژنو توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای هدف از این اقدامات تروریستی در منطقه زینبیه در جنوب دمشق را به بن بست کشاندن و شکست مذاکرات جاری در ژنو دانست.

در این بیانیه آمده است: کاملا واضح و مبرهن است که کسانی که این قبیل اقدامات را طراحی و اجرا می کنند به دنبال ضربه زدن به گفتگوهای میان سوری ها و ایجاد دشمنی میان ادیان هستند.غلبه سریع بر تروریسم در اراضی سوریه اولویت اصلی و غیر قابل تعویق است و بدون آن دست یابی به راهکار بحران در سوریه میسر نخواهد بود این وضعیت درباره اوضاع خاورمیانه نیز صادق است.

بر اساس این گزارش، مبارزه با تروریسم در اراضی سوریه بدون شک اولویت اصلی است و بدون موفقیت در این زمینه امکان حل بحران در سوریه و همچنین در تمامی خاورمیانه وجود ندارد.

همچنین این وزارتخانه ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان این انفجار، برای زخمی شدگان آنها آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرد.

گفتنی است، روز گذشته انفجارهای تروریستی در نزدیکی حرم حضرت زینب (س) به وقوع پیوست که در پی آن شمار زیادی شهید و زخمی شدند. همچنین گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت.

 

کد مطلب 3039677

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