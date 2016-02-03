امیر براتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدمات عمومی دولت در قالب خدمات دفاتر پیشخوان در راستای افزایش خدمات دهی به شهروندان ارائه می‌شود از این جهت باید به توسعه دفاتر پیشخوان دولت توجه داشت.

وی افزود: برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت از مزایایی مانند کاهش سفرهای دورن شهری، ارائه خدمات متعدد دستگاههای مختلف اجرایی در یک مرکز، تسهیل در ارائه خدمت و ... برخودار است.

امیری گفت: در راستای بهره مندی شهروندان از این نوع خدمات، برخی خدمات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می‌شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه برون سپاری برخی فعالیت‌های خود به دفاتر پیشخوان دولت اقدامات موثری انجام دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی افزود: هم اکنون خدمات شرکت مخابرات، اداره پست، بیمه سلامت، حفاظت محیط زیست، پست بانک، امور مالیاتی، شرکت گاز، ثبت احوال، شرکت برق، آب و فاضلاب شهری و ... در خراسان شمالی از طریق دفاتر پیشخوان دولت به شهروندان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته جاری استاندار خراسان شمالی در نشست با خبرنگاران بر لزوم واگذاری بخش‌هایی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی تاکید و خواستار فرهنگ سازی این مهم از سوی رسانه‌ها شد.