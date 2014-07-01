بهنام علی قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: 50 دفتر خدمات پیشخوان جهت رتبه بندی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مولفه های رتبه بندی بر اساس میزان رضایت شهروندان و پاسخگویی دفاتر به تقاضاهای مشتریان است.

وی با بیان اینکه اصلی ترین معیار ایجاد دفاتر پیشخوان تسهیل امور اداری شهروندان است، ادامه داد: بر همین اساس هر دفتری که مطابق نظر شهروندان عملکرد مطلوبی نداشته باشد لغو امتیاز خواهد شد.

علی قلی زاده همچنین از تغییر وضعیت 40 دفتر خدمات روستایی به دفاتر پیشخوان خبر داد و افزود: این طرح با هدف بهبود کیفی و کمی خدمات ارائه شده در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل فناوری و اطلاعات استاندار تاکید کرد: بازرسی مداوم از عملکرد دفاتر صورت می گیرد و نتایج رتبه بندی بعد از اتمام طرح به دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد.