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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۳

در ایام دهه فجر امسال انجام می‌شود:

بهره‌برداری از مهمان‌سرای دومنظوره جهاددانشگاهی خراسان شمالی

بهره‌برداری از مهمان‌سرای دومنظوره جهاددانشگاهی خراسان شمالی

بجنورد - رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی از بهره‌برداری از مهمان‌سرای دومنظوره این واحد در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، دکتر رضا شاهین‌فر اظهار کرد: جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی نخستین واحد در سطح کشور است که اقدام به ساخت و تجهیز سوئیت‌های دومنظوره اداری و رفاهی کرده است.

وی افزود: این سوئیت‌های پذیرایی با امکانات مطلوب خدماتی و رفاهی در مجموع ۲۰ نفر ظرفیت دارد که با زیربنای ۱۷۰ متر مربع ساخته شده است.

شاهین‌فر ادامه داد: این سوئیت‌ها به‌صورت دومنظوره ساخته شده چنانکه امکانات آن به‌گونه‌ای تعبیه شده است که قابلیت تغییر از فضای رفاهی به اداری و  برعکس را دارد.

وی با ذکر اینکه این امکانات توسط جهاددانشگاهی خراسان شمالی و با حمایت جهاددانشگاهی کشور فراهم شده است، افزود: مهمان‌سراهای مذکور در سایت اداری ارکان بجنورد واقع شده و آماده پذیرایی از همکاران زائر علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) است.

شاهین فر گفت: دو مهمان‌سرای جهاددانشگاهی خراسان شمالی از دو سال گذشته تاکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و دو مهمان‌سرای دومنظوره جدید نیز تا پایان دهه فجر امسال، افتتاح می‌شود.

کد مطلب 3040871

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