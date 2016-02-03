به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، دکتر رضا شاهین‌فر اظهار کرد: جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی نخستین واحد در سطح کشور است که اقدام به ساخت و تجهیز سوئیت‌های دومنظوره اداری و رفاهی کرده است.

وی افزود: این سوئیت‌های پذیرایی با امکانات مطلوب خدماتی و رفاهی در مجموع ۲۰ نفر ظرفیت دارد که با زیربنای ۱۷۰ متر مربع ساخته شده است.

شاهین‌فر ادامه داد: این سوئیت‌ها به‌صورت دومنظوره ساخته شده چنانکه امکانات آن به‌گونه‌ای تعبیه شده است که قابلیت تغییر از فضای رفاهی به اداری و برعکس را دارد.

وی با ذکر اینکه این امکانات توسط جهاددانشگاهی خراسان شمالی و با حمایت جهاددانشگاهی کشور فراهم شده است، افزود: مهمان‌سراهای مذکور در سایت اداری ارکان بجنورد واقع شده و آماده پذیرایی از همکاران زائر علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) است.

شاهین فر گفت: دو مهمان‌سرای جهاددانشگاهی خراسان شمالی از دو سال گذشته تاکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و دو مهمان‌سرای دومنظوره جدید نیز تا پایان دهه فجر امسال، افتتاح می‌شود.