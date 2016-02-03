گفتگوهای حقوق بشری ایران و ژاپن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دور گفتگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ژاپن روز یکشنبه ۱۸ بهمن در تهران و در محل وزارت امور خارجه برگزار می شود.

ریاست هیات کشورمان در این گفتگوها را خانم شریفی صدر مشاور وزیر ومدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه برعهده دارند و ریاست هیات ژاپنی نیز بر عهده معاون مدیر کل سیاست خارجی و سفیر در امور سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه ژاپن می باشد.

در این دور از گفتگوها، هیات ایران و ژاپن در خصوص تحولات حقوق بشری داخلی دو کشور و همچنین در خصوص همکاری در زمینه حقوق بشر در مجامع بین المللی گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.