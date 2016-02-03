به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس دانشی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در گذشته نمایشگاه کتاب در فضاهایی از جمله مجتمع ناشران، مجتمع امام خمینی(ره) و محل دائمی نمایشگاههای استان قم برپا میشد که دارای فضای محدودی بود اما طی امسال با تلاشی که برای رشد قابل ملاحظه نمایشگاه کتاب انجام گرفت، این نمایشگاه در شبستان مصلی قدس قم برپا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با بیان اینکه نمایشگاه کتاب قم از ۱۹ تا ۲۵بهمنماه دایر خواهد شد، افزود: افتتاحیه نمایشگاه روز یکشنبه ۱۸ بهمنماه ساعت ۱۶ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد غرفههای کتاب در نمایشگاه سال جاری افزود: ۲۵۰ غرفه با حضور ۴۲۳ ناشر در این نمایشگاه پیش بینی شده است.
حجت الاسلام دانشی بیان کرد: در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در بخشهای عمومی، دانشگاهی، دینی، کودکان و نوجوانان، دفاع مقدس، لاتین و عربی در ۲۵۰ غرفه ارائه میشود.
وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه فعالیتهای جانبی از جمله نقد کتاب، رونمایی از کتاب و فعالیتهایی در حوزه کودک و نوجوان انجام خواهد گرفت.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم عنوان کرد: از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان قم و ائمه جمعه جهت مساعدت و همکاری در برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب تقدیر میکنیم.
اکثر کتابهای عرضه شده در نمایشگاه تولید دو سال اخیر هستند
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب امسال ۱۶۰ ناشر با ۱۱۶ نمایندگی و ۳۲ هزار عنوان کتاب عمومی و دینی، ۳۲ ناشر با ۲۸ نمایندگی و ۲۵ هزار و ۶۷۰ عنوان کتاب دانشگاهی و کمک آموزشی، ۱۸ ناشر با هفت نمایندگی و ۲۳ هزار و ۳۵۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و ۳۰ ناشر با ۱۲ نمایندگی و ۱۲ هزار و ۴۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان و ۱۰ ناشر با ۱۵ نمایندگی و ۱۸ هزار و ۵۰۰ کتاب لاتین و عربی حضور دارد.
سید محمود حسینی گفت: زمان شروع نمایشگاه از دوشنبه ۱۹ بهمن تا ۲۵ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ و ساعت ۱۶ الی ۲۱ است.
وی در پایان با اشاره به کاهش تولید کتاب طی سالهای اخیر، افزود: بیش از ۵۰ درصد از کتابهای عرضه شده در نمایشگاه چاپ سال ۹۳ و ۹۴ هستند.
تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای خرید کتاب
حمید خرمی، رئیس اتحادیه ناشران استان قم نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه در سال جاری مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان بن کارت در نمایشگاه کتاب توزیع میشود، گفت: ناشران نیز تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای خریدها در نظر گرفتهاند.
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