۱۹۷ شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در قزوین فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن شیبانی روز چهارشنبه در همایش کارکنان شوراهای حل اختلاف استان که با حضور عبدالحسین قره داغی معاون قضایی و اداری مالی شوراهای حل اختلاف کشور، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ شعبه شهری و ۸۷ شعبه روستایی حل اختلاف در استان فعال شده و به مردم خدمت می کند.

وی افزود: در شعب شوراهای حل اختلاف استان تعداد ۹۶ نفر عضویت دارند و پرونده ها را با هدف صلح و سازش بررسی می کنند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین تصریح کرد: در سال جاری ۵۸ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده و ۵۷ هزار و ۷۸۰ مورد رسیدگی و مختومه شده است.

شیبانی گفت: از مجموع پرونده ها وارد شده حدود ۳۸ درصد به صلح و سازش منجر شده است.

وی بیان کرد: شش شعبه تخصصی نیز در شوراهای حل اختلاف دایر شده که به پرونده های ویژه رسیدگی می کند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان در خصوص تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: صلاحیت رسیدگی در شورا تا سقف ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

شیبانی گفت: پرونده های نفقه، مهریه و جهیزیه تا سقف ۲۰ میلیون تومان هم درصلاحیت شورا قرار گرفته و کارکنان شورا هم مشمول دریافت پاداش و حقوق حداقل کارگری قرار می گیرند.

در ادامه محمدرضایی سرپرست حوزه شوراهای حل اختلاف شهید رجایی قزوین هم گفت: در خصوص مزایای این قانون شاهد یک سری نوآوری ها هستیم که برخورداری از پاداش، افزایش سقف صلاحیت رسیدگی تا چهار برابر و سقف ۲۰ میلیون تومان از آن جمله است.

وی افزود: استفاده از قضات شاغل و بازنشسته در شورا و داشتن تحصیلات با گرایش حقوقی در قانون جدید لحاظ شده است.

در این همایش به سوالات اعضاء شوراهای حل اختلاف در خصوص قانون جدید پاسخ داده شد.