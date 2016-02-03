حجتالاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساختها در شهرها و روستاهای استان بوشهر صورت گرفته است و در این راستا پیگیریهای زیادی را داشتهایم.
وی ادامه داد: با پیگیریهایی که داشتیم و با موافقت وزیر راه و شهرسازی، قیر رایگان مورد نیاز برای آسفالت معابر و کوچهها به شهرداریهای دلوار، خورموج و شنبه اختصاص یافت.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شهرداران شهرهای دلوار، خورموج و شنبه میتوانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، نسبت به دریافت حواله قیر رایگان مورد نیاز اقدام کنند.
پورفاطمی با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی به خاطر همکاری در تخصیص اعتبار توسعه راههای روستایی، جادهها و راههای اصلی و مواصلاتی و تامین قیر رایگان برای آسفالت شهرها و روستاهای شهرستانهای دشتی و تنگستان، اظهار داشت: پیگیریهای صورت گرفته، پاسخ به درخواست دهیاران و شهرداران مناطق مذکور بوده است.
وی تاکید کرد: از همه ظرفیتها برای توسعه زیرساختهای شهرها و روستاهای شهرستانهای دشتی و تنگستان استفاده میکنیم و امیدواریم حاصل این پیگیریها و اقدامات، رضایتمندی مردم باشد.
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